Объемную опухоль весом около 7 килограмм удалили хирурги окружной клинической больницы 57-летней сургутянке
В ноябре 2023 года с сильными болями женщина обратилась в приемное отделение БУ «Сургутская окружная клиническая больница». При УЗИ выявлено большое новообразование. На фоне ампутации матки сформировалась цистаденома, которая выросла из таза до подпеченочного пространства. Пациентка была дообследована в Центре амбулаторной онкологической помощи клиники. По результатам обследования состоялся консилиум. Рекомендовано хирургическое лечение. Операция прошла успешно. Гистологическое исследование показало, что опухоль доброкачественная. Сейчас пациентка находится под наблюдением. Послеоперационный период протекает гладко.
В операционной работали: врач анестезиолог Виктор Лешков, операционная медицинская сестра Александра Химичева, оперировал врач онколог онкологического отделения онкогинекологии и опухолей молочной железы Александр Соломко, ассистировал врач онкогинеколог Виктория Шелудько.
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