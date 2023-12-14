Родители 124 тысяч детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре получают единое пособие
В этом году Отделение СФР по ХМАО – Югре назначило единое пособие 59 тысячам семей на 124 тысячи детей. На данную меру социальной поддержки могут претендовать семьи, ежемесячный доход на человека в которых не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения (в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре это — 19 649 рублей). Кроме среднедушевого дохода семьи также учитывается и их имущество. Заявитель и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.
Для получения выплаты достаточно подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу регионального Отделения СФР или МФЦ. Остальные сведения будут запрошены Социальным фондом в рамках межведомственного взаимодействия. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и оформить выплату сразу на каждого ребенка. Дополнительные сведения нужно будет предоставить только в отдельных жизненных ситуациях, когда информация о них не отражается в государственных информационных системах.
Заявление на пособие рассматривается в течение 10 рабочих дней, в некоторых случаях срок может быть продлен до 30 дней. Первая выплата осуществляется не позднее 5 рабочих дней после принятия положительного решения. Последующие выплаты производятся не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.
Размер единого пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре