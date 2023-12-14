Внесены изменения в закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
«Сегодня мы утвердили корректировку бюджета округа на текущий год и на 2024-2025 годы. Сразу отмечу, что это уже третья корректировка за год и все три раза в сторону увеличения», – отметил Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Доходы бюджета автономного округа на 2023 год увеличиваются на 27,8 млрд рублей, на 2024 год – на 212,8 млн рублей, на 2025 год – 180,3 млн рублей.
Расходы на 2023 год увеличиваются на 13 млрд рублей, на 2024 год – на 304,7 млн рублей, на 2025 год – на 180,3 млн рублей.
Дефицит бюджета составит на 2023 год 5 млрд рублей, на 2024 год – 41,9 млрд рублей; на 2025 год – 22,6 млрд рублей.
В целом из 25 госпрограмм бюджетные ассигнования увеличены по 13 программам.
Основное увеличение отмечается по следующим госпрограммам.
«Социальное и демографическое развитие» – средства преимущественно будут направлены на социальную поддержку и гарантии отдельным категориям граждан, в том числе на поддержку участникам СВО и их семьям.
«Современная транспортная система» – на организацию транспортного обслуживания населения (приобретение автобусов), на субсидирование пассажирских авиарейсов и перевозок внутренним водным транспортом.
«Управление государственным имуществом» – на приобретение нежилых объектов для размещения государственных и муниципальных учреждений.
«Развитие физической культуры и спорта» – на развитие игровых видов спорта высших достижений.
В рамках непрограммных расходов дополнительные средства будут направлены на увеличение резервного фонда Правительства Югры на 2023 год, на премирование муниципального образования сельское поселение Сингапай Нефтеюганского района – победителя Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа