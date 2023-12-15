«Люблю тебя, моя Югра!»
Так назывался конкурс чтецов, посвященный 93-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 100-летию Берёзовского района. Он объединил первоклассников и четвероклассников, которые исполняли художественные и музыкальные произведения на родных языках известных поэтов Югры Ювана Шесталова, Андрея Тарханова, Марии Волдиной и поэта из села Саранпауля Владимира Квашнина. Конкурс прошёл в тёплой дружеской атмосфере.
В состав жюри вошли: заведующая Берёзовской детской библиотекой Н.А. Буткова и заведующая методическим обеспечением Берёзовского районного Дома культуры А.С. Самойлик.
Лучших чтецов и участников наградили грамотами.
«Такие мероприятия формируют у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к родному краю, к России, развивают интерес к культуре и традициям родного народа», – отметили классные руководители М.В. Пилигримова и Я.В. Тугульдурова.
Мы пожелаем нашим чтецам новых ярких выступлений и побед!
Марина Табун,
режиссёр массовых представлений Берёзовского районного Дома культуры