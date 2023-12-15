Югорчане с начала года оформили более 900 электронных проездных к месту лечения
Жители Югры, имеющие право на федеральные льготы, оформили с начала года 907 электронных талонов на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Льготный проезд входит в набор социальных услуг (НСУ) и доступен инвалидам, ветеранам и пострадавшим от воздействия радиации. Маршруты и виды транспорта: воздушный, железнодорожный, автомобильный и т. д. – для поездок к месту лечения определяются в соответствии с законодательством.
Социальный фонд России оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. Гражданин получает талон, который затем предъявляет в билетную кассу.
Пассажир может также воспользоваться электронными сервисами. После посещения клиентской службы Социального фонда информация о льготнике автоматически поступает в транспортную компанию, и человек получает возможность оформить бесплатный проездной документ через интернет.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре