Новые кадры в Ханты-Мансийской районной больнице
Успех медицинского учреждения и качество оказываемых медицинских услуг напрямую зависит от профессионализма медицинских работников. Так и в БУ «Ханты-Мансийская районная больница» очередное пополнение кадров: Султан Хажоков, окончил Ханты-Мансийскую медицинскую академию в 2019 году по специальности терапия. Дополнительно прошел профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественному здоровью и по профпатологии. В районной больнице трудоустроен врачом-терапевтом с ноября 2023 года.
Султан Асланович: «Как врач-терапевт районной больницы с такой весьма приличной отдаленностью населенных пунктов, у меня складывается много впечатлений о работе. Я встречаю множество пациентов с различными заболеваниями и проблемами, и с совершенно разной приверженностью к лечению, что делает работу более интересной и вызывает необходимость постоянного обучения и практики. Я чувствую большую ответственность за здоровье и благополучие пациентов. Моя работа заключается в диагностике и лечении различных состояний, поэтому необходимо быть внимательным, аккуратным и сочувствующим».
Работа в качестве терапевта в районной больнице является непредсказуемой, требующей быстрого принятия решений и сотрудничества с командой. Несмотря на некоторые сложности, удовлетворение от помощи пациентам и возможность влиять на их здоровье делает эту профессию очень значимой и важной. Появление новых кадров в больнице принесет множество преимуществ, обеспечивая пациентам комплексную медицинскую заботу, профилактику заболеваний и непрерывное медицинское наблюдение.
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