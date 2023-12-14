В Ханты-Мансийске выберут мисс студенчества Финно-Угрии – 2023
Международный конкурс красоты пройдет уже в 10 раз. В этом году он проводится при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа и Ассоциации финно-угорских университетов.
Все конкурсантки – студентки вузов, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов, прошедшие отбор в своих регионах.
Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023» начался 14 декабря и завершится гала-концертом 16 декабря, во время которого станет известно имя победительницы.
За корону мисс Финно-Угрии будут бороться 9 прекрасных студенток из Югры, Ямала, Республик Коми, Удмуртии, Мордовии и Марий Эл.
Полина Антонова представляет Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Татьяна Седрисева – Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Алина Иванова – Удмуртский государственный университет, Наталья Васильева – Марийский государственный университет, Алена Маскаева – Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева, Арина Хороля – Ямальский многопрофильный колледж, Екатерина Бронникова –Коми республиканская академия государственной службы и управления, Софья Камашева – Глазовский государственный университет им. В.Г. Короленко.
Югру на конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии -2023» представит студентку 2 курса направления «Журналистика» Ангелина Вахрушева.
«Для меня почетно представлять Югру. Я волнуюсь, но благодаря поддержке близких уверена, что со всем справлюсь. Участницам желаю не зацикливаться на победе, в первую очередь надеюсь, что каждый получит удовольствие от конкурса, уникальный опыт и заряд положительных эмоций», – сказала Ангелина.
Красавицам предстоит пройти ряд нелегких испытаний, начиная с конкурса визиток и заканчивая финальным дефиле с этническим элементом в наряде. За три дня претендентки на титул Мисс Финно-Угрии продемонстрируют свои таланты, умение общаться с публикой, а также знание традиций и истории своего народа.
И если обладательницу главной короны определит жюри, то звание «Мисс зрительских симпатий» получит победительница народного голосования, которое стартует в группе конкурса https://vk.com/fuv2021.
X Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023» проходит в рамках Международного проектного семинара «Финно-угорский вектор к креативной экономике», объединяя на одной площадке представителей молодежи финно-угорских народов России, общественных и некоммерческих организаций, коренных малочисленных народов Севера и представителей международного сообщества.