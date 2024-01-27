К 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда
Среди выдающихся событий военной истории памятная для нашей страны дата – День снятия блокады города Ленинграда, которая отмечается 27 января. Это и День воинской славы, и день горькой памяти об одной из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Подвиг, совершенный людьми во время блокады, нельзя чем-либо измерить, его нужно помнить всегда и чтить память героев.
С целью сохранения памяти исторических событий героической обороны Ленинграда, воспитания патриотизма и гражданственности, чувства уважения и благодарности героям Великой Отечественной войны для ребят из 4 «В» класса п. Берёзово был проведен патриотический час «День воинской славы России. 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда (1944)».
Работники Берёзовского районного Дома культуры и участники первичной ячейки движения «Первых» рассказали детям о том, что блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пережить городу. 900 дней и 900 ночей люди держались мужественно и бесстрашно.
Суровая блокада города началась 8 сентября 1941 года. Жителям пришлось многое преодолеть, главная цель была – выжить. Продовольствия катастрофически не хватало, в городе начался голод. Были предприняты попытки эвакуации женщин и детей подальше от военных действий. Из города увезли около миллиона человек. Эвакуация продолжалась вплоть до 1943 года. С наступлением холодов люди стали умирать прямо на улицах, некоторые умирали дома во сне. Всего лишь 3% населения погибло от бомбежек, остальные 97% – от голода.
Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. Самым голодным периодом в блокадном Ленинграде был предновогодний месяц 1941 года – с 20 ноября по 25 декабря. Запасов продовольствия в городе почти не осталось, поставки блокировались. Именно тогда была серьёзно урезана норма выдачи хлеба. Солдатам, которые сражались на передовой, – по 500 граммов в день, рабочим горячих цехов – по 375 граммов, остальным труженикам – по 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям – всего по 125 граммов.
Голод – не единственная трудность, подстерегавшая ленинградцев. Сильные морозы ещё больше ужесточили условия их существования. Отопления и водоснабжения в домах не было. Люди делали проруби в Неве и совершали настоящие подвиги, добираясь до воды.
Школьники узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью. Как с первых дней войны старались помочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными, собирали металлолом, необходимый для изготовления патронов и снарядов.
А ещё ребята узнали о земляках, которые воевали за оборону Ленинграда. Им рассказали об Алексее Андреевиче Аликове. Он родился осенью 1909 года в д. Большой Вар Самаровского района (ныне Ханты-Мансийский) Тюменской области в семье оленевода, по национальности ханты. На фронт был призван Самаровским РВК. Военную присягу принял 15 сентября 1942 года. Участвовал в обороне Ленинграда в составе 92-го Сестрорецкого Краснознаменного стрелкового полка 201-ой стрелковой дивизии. Был ранен. После госпиталя вернулся в строй. Получил второе ранение. С января по май 1944 года находился на лечении в эвакуационном госпитале №3883 в Челябинской области. Награжден орденом Отечественной войны II степени, боевой медалью «За оборону Ленинграда», юбилейными наградами. В мае 1944 года по состоянию здоровья был уволен в запас.Вернулся в родную деревню, работал рыбаком, охотником, плотником, пастухом в оленеводческой бригаде Назымского колхоза. Инвалид II группы.В 1962 году с детьми переехал в д. Теги. С женой Марией Николаевной (Хоровой) вырастили пятерых детей – Анну, Александра, Петра, Сергея, Анастасию.Умер 30 августа 1982 года. Похоронен в д. Теги.
После мероприятия дети начальной школы и ребята из первичной ячейки движения «Первых» пообщались и сделали видеорепортаж о данном мероприятии.
Марина Табун, режиссер массовых представлений Берёзовского районного Дома культуры