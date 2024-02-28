Как сделать контент на языках коренных народов актуальным для молодёжи
В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в г. Москве в павильоне «Сбера» 21 февраля, в Международный день родного языка, состоялся круглый стол «Как сделать контент на языках коренных народов актуальным для молодёжи». Организатор мероприятия – Российское общество «Знание».
Экспертами по данному вопросу выступили представители различных регионов страны, занимающиеся проблемой сохранения языков. Среди них: программный директор Всероссийской образовательной программы «Коренные малочисленные народы России», председатель Карельской республиканской общественной организации «Центр поддержки коренных народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия» Алексей Цыкарев; член правления Салехардского отделения Регионального общественного движения Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!» Нечей Сэротэтто; этнопевица, член молодёжного совета при региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Ксения Кручинина; этнический певец, композитор, поэт Руслан Ивакин; заместитель председателя Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Объединение коренных малочисленных народов «Союз» Антонина Горбунова, режиссёр Театра обско-угорских народов «Солнце» Виктор Евдокимов.
На открытии мероприятия ведущая Эльза Попова обратилась к собравшимся с приветственным словом: «Мы рады приветствовать вас на Международной выставке-форуме «Россия», это площадка, где каждый может познакомиться с главными достижениями страны и прикоснуться к её истории, стать частью грандиозного события».
Модератор круглого стола Алексей Цыкарев напомнил присутствующим о том внимании, которое уделяется проблеме сохранения родных языков на международном уровне, ознакомил участников с тематикой предлагаемых обсуждений: «Сегодня мы собрались по случаю Международного дня родного языка, который с 2000 года по решению ЮНЕСКО и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций отмечается во всём мире. Собрались для того, чтобы обсудить меры по защите языкового лингвистического разнообразия многоязычного образования, а также распространения информации о родных языках и культурах коренных и других народов, населяющих нашу планету. Более того, как вы знаете, идёт третий год Международного десятилетия языков коренных народов. Это ещё одна инициатива ООН, которая призвана принять комплекс мер для защиты языкового разнообразия планеты».
Во вступительном слове Алексей Цыкарев поблагодарил Российское общество «Знание», руководство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за организацию мероприятия, а также представителей павильона «Сбер» за предоставленную площадку.
В ходе работы эксперты обсудили инновационные проекты, направленные на привлечение молодёжи к изучению и использованию родных языков. Разговор шёл о возможностях творческих индустрий, таких как театр, медиа, музыка. Были озвучены лучшие практики популяризации языков коренных народов России. Также предметом обсуждения являлась роль языков в развитии традиционного образа жизни и локальной экономики сообществ коренных народов. Главный тезис мероприятия ‒ родной язык – фактор устойчивого развития коренных народов и культурного многообразия страны.
Пётр Молданов