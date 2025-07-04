Людмила Алфёрова рассказала, какие задачи будет решать в должности уполномоченного по правам КМНС в Югре

Председатель Думы Югры Борис Хохряков подвел итоги весенней парламентской сессии, а также сегодняшнего заседания окружного законодательного собрания. Он отметил, что с начала года парламентарии провели шесть пленарных заседаний, приняли 54 закона и 190 постановлений.