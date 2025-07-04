Людмила Алфёрова рассказала, какие задачи будет решать в должности уполномоченного по правам КМНС в Югре
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алфёрова рассказала о первых задачах, решением которых она займется на новом посту.
Напомним, должность уполномоченного по правам КМНС учреждена в этом году по решению губернатора Югры Руслана Кухарука. Сегодня по рекомендации главы региона депутаты Думы Югры избрали на этот пост директора этнографического музея «Торум Маа» Людмилу Алфёрову.
«Прекрасно осознаю, что это очень ответственная миссия. Вопросам коренных народов в нашем регионе уделяется особенно пристальное внимание», — сказала омбудсмен.
Она напомнила, что уже в эти выходные в окрестностях Ханты-Мансийска пройдет значимое культурное событие — Кубок губернатора по гребле на обласах, которое соберет представителей общин КМНС из разных муниципалитетов.
«Это традиционное наше мероприятие. Приедет очень много югорчан. И для меня как представителя коренных малочисленных народов Севера их приезд очень важен. Это те люди, которые живут в глубинке. Для них важно живое общение, обсудим, что их беспокоит. То есть это не просто праздник, не просто соревнование, а повод для встреч. Задача нас как организаторов — окружить каждого заботой и вниманием. Мы всегда стараемся предусмотреть и тот факт, что наши гости любят приезжать на этот фестиваль семьями», — сказала Людмила Алферова.
Что касается стратегических задач, то сейчас ей предстоит погрузиться в изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность представителей КМНС и их взаимодействие с органами власти различного уровня. Одним из наиболее ожидаемых решений для коренных югорчан является утверждение и запуск новой программы по улучшению жилищных условий.
«Эта история имеет многолетнюю практику. У многих есть вопрос, коснется ли программа только те, кто обитает на территориях компактного проживания или всех представителей коренных народов Севера. Моя позиция такая, что делить народ как какие-то группы и категории нельзя, поскольку все мы привязаны к этой земле», — заметила уполномоченный по правам КМНС.
Важной составляющей работы станет развитие взаимодействия правовой структуры с государственным органами. Она заметила, что в роли общественного деятеля приобрела в этой работе серьезный опыт.
«Мне повезло, я с ними взаимодействую уже сравнительно долго. Но сейчас буду выстраивать эту работу уже на другом уровне. И в первую очередь это вопрос коммуникации с муниципальными образованиями, органами местного самоуправления, потому что этот уровень власти ближе всего к народу, в том числе к нашим самым удаленным территориям. Наша задача — быть максимально открытыми и доступными к диалогу», — высказалась Людмила Алферова.