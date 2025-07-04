В Сургуте стартовал Всероссийский студенческий трудовой проект «Звезда Оби» на стройке моста
Проект, продолжающий традицию ударных молодёжных студенческих строек, начался на финальном этапе строительства второго моста через Обь в Сургуте.
О торжественной церемонии открытия проекта сообщил в своем телеграм-канале глава Сургута Максим Слепов:
«Сегодня прошло открытие Всероссийского студенческого трудового проекта «Звезда Оби». Он организован Российскими студенческими отрядами совместно с АО «Мостострой-11» (входит в Нацпроектстрой, – прим. ред.). Студотряды – часть истории моей семьи, многих сургутян. С удовольствием приветствовал сегодня в Сургуте бойцов студотрядов из Омска, Тюмени, Новосибирска, Ханты-Мансийска, Самары, Твери, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга».
Он напомнил также, что Сургут тесно связан с шестью Всесоюзными ударными комсомольскими стройками. Студенты-стройотрядовцы, как и в прежние времена, станут мощной силой в реализации уникального инфраструктурного проекта России – строительства второго моста через Обь.
Глава Сургута отметил, что проект «Звезда Оби» – не только символ единения усилий молодёжи и профессионального сообщества, но и важный шаг в развитии транспортной системы Сургута, Югры, России.
Прибывших бойцов студотрядов Максим Слепов назвал наследниками легендарных ударных всесоюзных комсомольских строек:
«Сегодня мы открываем новую страницу проекта. Это серьёзный трудовой опыт. Уверен, что все испытания они пройдут достойно, так же, как и наши первопроходцы».