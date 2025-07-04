Борис Хохряков: Подавляющее большинство принятых законов касаются мер социальной поддержки югорчан
Председатель Думы Югры Борис Хохряков подвел итоги весенней парламентской сессии, а также сегодняшнего заседания окружного законодательного собрания. Он отметил, что с начала года парламентарии провели шесть пленарных заседаний, приняли 54 закона и 190 постановлений.
«Подавляющее большинство — это законы, которые касаются мер социальной поддержки населения, оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей», — сказал глава депутатского корпуса.
В продолжение этой работы сегодня на заседании Думы Югры депутаты приняли несколько законопроектов, рассчитанных на участников специальной военной операции.
«Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, которые защищают границы Российской Федерации, в том числе на приграничных территориях, сейчас приравниваются к участникам боевых действий. И на них распространяются все меры поддержки, как и на членов их семей и на родителей», — добавил Борис Хохряков.
Кроме того, по предложению фракции «Единая Россия» принято решение направить 56 миллионов рублей на оказание материально-технической помощи участникам специальной военной операции. Речь идет о средствах наказов избирателей, которые планировалось распределить в третьем квартале этого года.
«Мы это делаем на регулярной основе — буквально на днях отправили очередную партию техники: квадроциклов, мотоциклов, дронов — в зону специальной военной операции», — сказал председатель окружного парламента.
Также сегодня депутаты приняли предложения от прокуратуры округа по увеличению норматива заготовки древесины.
«Раньше эта мера распространялась только на представителей коренных малочисленных народов Севера. Теперь она охватит и участников специальной военной операции. И второе предложение прокуратуры: если в бесплатном пользовании у гражданина был земельный участок и в результате чрезвычайной ситуации он оказался непригоден, то этот участок можно оставить за собой и при этом претендовать на второй бесплатный участок», — пояснил Борис Хохряков.