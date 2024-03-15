«Мы сполна прочувствовали русское гостеприимство»: иностранные участники региональной программы ВФМ-2024 провели вечер в югорских семьях
Делегаты из 33 стран мира провели ужин вместе с югорчанами. Среди 18-ти семей, пригласивших иностранцев в гости, были национальные диаспоры и трудовые династии, представители коренных народов Югры, многодетные семьи и чиновники.
Региональная программа в Югре называется «Жить и работать в России», а главный ее девиз – «Приехать в Югру – влюбиться в Россию». Ключевая цель – не только показать гостям, какие в округе рабочие места, условия труда и карьерные возможности, но и дать возможность по-настоящему узнать регион через знакомство с ее жителями.
«Очень хорошая идея. Такая задумка позволяет нам глубже погрузиться в культуру народа. Я рада, что познакомилась с такой семьей, и они угостили нас очень вкусным ужином», – сказала Конан Ая Анне Виктоее – студентка из Кот-д’Ивуар. Ей довелось побывать в гостях у семьи Ильдара и Оксаны Мухарашевых.
Супруги с интересом откликнулись на идею пригласить в гости иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи. Они говорят, что в их доме часто много друзей, и в этот раз с радостью принялись размышлять, чем же накормить гостей. В итоге решили сделать суп с домашней лапшой и пирожки с брусникой. А на закуску достали диковинные для иностранцев соления из помидоров и огурцов.
«Брусника – для меня это ягода детства, которую мы всегда собирали в наших лесах. Я очень любила, когда бабушка готовила пирожки с ней. У меня русские корни, я родилась и выросла в Югре, хорошо знакома с собирательством, рыбалкой и другими ремеслами коренных жителей Севера. А муж приехал из Омска, у него татарские корни, и он очень любит мясной бульон на идеальной говядине с домашней лапшой. У него свои вкусовые предпочтения. Поэтому, когда мы размышляли, что приготовить, решили объединить его и мое любимые блюда. Это уже наши семейные традиции. К пирожкам я заварила травяной чай», – рассказала хозяйка.
Гости с интересом присоединились к готовке. Они рассказали, какие начинки кладут в тесто у них на родине.
«Еда здесь совершенно отличается от нашей. Она для нас абсолютно новая, и большинство того, что мы здесь ели – попробовали впервые», – отметил Мохамед Ламине Дао из Кот-д’Ивуар.
Хантыйскими блюдами угощала семья Александра и Варвары Деменко гостей из Сенегала, Алжира и Нигера. Здесь иностранцы впервые попробовали строганину из сибирской рыбы и сосьвинскую сельдь.
«Я сама участница Всемирного фестиваля молодежи, поэтому с радостью откликнулись на идею пригласить иностранцев на семейный ужин. Посоветовалась с мужем, он меня поддержал, сказал, что это отличная идея. Главный вопрос был – чем бы их угостить. Хотелось показать наш сибирский колорит. Мы поехали покупать рыбу, чтобы накормить делегатов тем, чем знаменит наш край, – рыбой, которая подавалась на царский стол. У мужа не было никаких сомнений в том, что мы будем готовить шашлык — его любимое блюдо. Мы его готовим для всех гостей», – рассказала Варвара.
Она также отметила, что родители мужа каждый год собирают ягоды – бруснику, клюкву, а малина растет прямо у них на участке. Из этих ягод семья сварила морс.
А на десерт гостей угощали сибирским лакомством, которое сочетает ягоды и кедровые орешки с медом или сгущенкой. Иностранцев встречали большим составом – Варвара и Александр, их две дочери, родители мужа и друг семьи, который пришел в национальной хантыйской одежде и принес традиционные игры и головоломки, поскольку сам является представителем коренных народов.
Дади Шарифу из Танзании попал в гости к киргизской семье. Его угощали национальными блюдами – баурсаками, лепешками и бешпармаком.
«Это моя первая поездка в Россию, и она открыла эту страну совершенно с другой стороны, нежели я ее себе представлял. Мне очень нравится эта семья, ее гостеприимство. Они очаровательны. Как только мы приехали, нас накормили, и мы очень много разговаривали, затронули историю моей семьи. Мне помогал переводчик, поэтому языковой барьер не ощущался. В этой обстановке я чувствую себя так, как будто нахожусь у себя дома. У нас схожие традиции, в нашей стране тоже принято приглашать как можно больше гостей и объединять различные семьи. Чем больше гостей в доме, тем счастливее всем», – сказал Дади Шарифу.
А Насим Сэйдрахмонов из Таджикистана влюбился в русскую кухню, посетив семью Свиридовых.
«Я побывал в гостях у очень-очень хорошей семьи. Рад, что попал сюда. Нас встретили очень гостеприимно и вкусно накормили. Я влюбился в русскую кухню и надеюсь, что в дальнейшем чаще буду пробовать русские блюда. Могу сказать, что нашел здесь новых друзей. Хочу пригласить их к себе в гости в Таджикистан. Мне удалось прочувствовать дух русской семьи, я впервые увидел балалайку и услышал, как она звучит», – сказал начальник отдела кадров Хорогского государственного университета имени М. Назаршоева Насим Сэйдрахмонов.
Организаторами региональной программы выступает АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), Департамент молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, АНО «Молодёжный центр Югры».
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