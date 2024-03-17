Иностранные делегаты ВФМ-2024 подвели итоги поездки в Югру
В Югре завершилась региональная программа Всемирного фестиваля молодежи, участниками которой стали 49 иностранцев из 33 стран мира. В последний день пребывания в Ханты-Мансийске они подвели итоги поездки в автономный округ и наметили сферы для сотрудничества с регионом.
Делегаты познакомились с культурной, промышленной, образовательной и социальной жизнью Югры.
«Мы рады, что гостям у нас понравилось, и многие из них захотели вернуться, чтобы получить второе образование в наших вузах или устроиться на работу в югорские промышленные компании и учреждения культуры. Ребята хотят сотрудничать с нашим регионом: это касается экспорта, обмена опытом в области IT-технологий, креативных индустрий, защиты природы, предпринимательства, нефтяной отрасли. Делегаты предложили организовать программы студенческого обмена, благодаря которым они получат возможность проходить у нас практику или смогут принять участие в разработке новых туристических маршрутов. Некоторые из наших иностранных друзей выразили желание отправиться в гуманитарную миссию вместе с добровольцами из Югры», – подвел итог программы директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.
Все эти дни у ребят была насыщенная программа: они посетили музеи, кернохранилище, рыбоводный завод, строительную компанию, больницу, институт информационных технологий, гуманитарный корпус, Югорский государственный университет. Но, как говорят сами участники, многим больше всего запал в душу ужин в югорских семьях – это был самый неожиданный, но эмоциональный пункт в программе.
«Мы провели классный вечер в югорской семье, я попробовал сибирский деликатес – строганину. Это был удивительный опыт: сырая рыба нарезана, посолена и поперчена. Понравились морс, борщ и, наконец-то, я попробовал оленину. Очень классно, что нам удалось посмотреть такой далекий удивительный северный город. Мы заинтересованы в том, чтобы выстраивать взаимоотношения между Филиппинами и Ханты-Мансийском. Этот город уникален. За абсолютно любым местом стоят люди: погода холодная, а сердца людей горячие», – поделился самыми яркими впечатлениями Данил Хуго Сантос из Филиппин.
Студент Киргизского национального университета Йрйскелди Тобокелов признался, что после посещения Югорского государственного университета хочет поступить в вуз, чтобы получить второе образование по направлению «Государственное и муниципальное управление».
«На родине буду рассказывать, что в Югре классно жить и работать. Здесь много перспектив. Отдельная тема – Югорский государственный университет. Здесь хорошая инфраструктура, внешне красивое здание, планирую поступить сюда в магистратуру, – сказал Йрйскелди Тобокелов. – Навсегда останется в памяти поездка к семьям в гости. Мы были на многих промышленных, социальных, культурных объектах, но ужин стал самым трогательным и душевным моментом. Сам того не ожидая, я попал в гости к киргизской диаспоре. Радостно было увидеть земляков в вашем краю – оказывается, здесь их много. Они нас очень тепло приняли, накормили национальным блюдом – бешбармаком».
Магистр права из Алжира Заоуди Чэймаа отметила, что Югра и ее родина могут обмениваться опытом в области добычи нефти:
«Это удивительный фестиваль, мы посетили столько инстанций, с которыми уже сейчас можно начинать сотрудничать. Мы получили много пользы: и информации, и впечатлений, и новых знакомств. Алжир богат нефтью, и это прекраснейшая сфера для сотрудничества между Югрой и моей родиной. Как я уже говорила на встрече с губернатором, необходимо обмениваться студентами, потому что наши молодые люди с удовольствием узнают больше о ваших технологиях».
Она также отметила доброе отношение местных жителей к иностранцам.
«Здесь абсолютно уникальная культура, люди. В той же Москве люди совершенно другие, традиции, еда – все другое. А здесь такой удивительный уголок. Я была в гостях у татарской семьи. Это было великолепно. Держу пост Рамадан и с утра ничего не ела. Когда мы приехали на ужин, нас накормили по всем мусульманским традициям. Мы ели суп-лапшу, отчего было ощущение, что я вернулась домой», – сказала Заоуди Чэймаа.
Виллака Чипана Йесус Мигуел – член адвокационной группы, член команды Латинской Америки и Карибского бассейна, член партнерской и исследовательской группы, доброволец из Перу отметил, что несмотря на холода, организаторы позаботились о том, чтобы делегаты комфортно чувствовали себя на Севере и узнали больше о Югре.
«Первое впечатление было такое: очень холодно. Я живу в тропической стране, где жарко. Поэтому сначала напугался, а когда нам дали теплую одежду, все наладилось. Все к нам очень добры, дружелюбны, отзывчивы, помогали и хорошо относились. Начиная со встречи в аэропорту все было классно. Пока я не приехал в Россию, верил стереотипу, что русские – суровые люди, которые никогда не улыбаются, всегда ходят с недовольными лицами, но, когда я приехал, понял, что это не так. Люди улыбчивые. Они сломали этот стереотип», – сказал Виллака Чипана Йесус Мигуел.
Он подчеркнул, что на его родине тоже есть коренные малочисленные народы. И он уверен, что Югра и Перу могут обмениваться опытом по сохранению культуры и языка коренных жителей.
«У нас есть регионы, где в горах тоже очень низкая температура, там живут наши коренные народы, которые занимаются традиционным хозяйством. В этой сфере мы можем делиться опытом и помогать друг другу, – сказал иностранец. – Кроме того, тема, которая неоднократно поднималась – студенческие обмены и совместные образовательные программы по изучению языка и направлению студентов на практику в ваш регион».
Продюсер, ведущая радиостанции ZiFM Stereo Radio Такавира Румбидзэй из Зимбабве рассказала, что во время поездки в Югру она еще раз убедилась, что Россия – это страна, с которой можно работать практически в любой сфере.
«Россия продемонстрировала, что несмотря на всевозможное давление, она способна сохранять свою экономику в стабильном состоянии, способна сотрудничать и помогать другим странам. Что же касается нас – Зимбабве – я увидела очень много возможностей по сотрудничеству: это может быть и туризм, и обмен опытом по добыче полезных ископаемых, энергетика и, конечно, образование», – сказала Такавира Румбидзэй.
Организаторами региональной программы выступает АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), Департамент молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, АНО «Молодёжный центр Югры».
Медиа-центр АНО «Молодежный центр Югры»