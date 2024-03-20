Лыжней Андрея Хатанева идет новое поколение его земляков
1-4 марта 2024 года на саранпаульской территории состоялся спортивно-массовый проект «Лыжней Андрея». В этом году у проекта был юбилей. Именно под таким названием он проходит в пятнадцатый раз, начиная с 2009 года. Однако идея лыжных переходов из Саранпауля в Сосьву через деревни Хошлог, Хурумпауль, Ломбовож зародилась задолго до этого, в 1960-е годы, и принадлежит она Андрею Яковлевичу Хатаневу (1936-1981), первому профессиональному спортсмену-манси, первому мастеру спорта СССР из Югры. После окончания института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта Андрей Яковлевич устроился работать учителем физкультуры в Саранпаульской школе. От его любви к малой родине, к спорту, к детям, зародилась идея лыжных переходов. Сейчас она поддерживается коллегами Андрея Яковлевича, его воспитанниками, молодёжью и неравнодушными к спорту и истории родного края людьми.
Мне посчастливилось принять участие в проекте в составе команды из Саранпауля. «Старт» началу проекта был дан 1 марта 2024 года общим собранием участников в детско-юношеском центре «Поиск». Встреча прошла в теплой уютной обстановке за чашкой чая. Некоторых участников встречи – школьников я знала заочно по именам их родителей, со многими взрослыми участниками перехода была знакома благодаря этностойбищу«Мань Ускве». Представители старшего поколения, пришедшие на юбилейную встречу, узнав, что я из Хулимсунта, называли имена моих родственников – Алгадьевых, и делились воспоминаниями о знакомстве с ними. Поэтому, несмотря на то, что в проекте я участвовала впервые, в составе команды мне было очень уютно и комфортно. Наша команда состояла из рабочей молодёжи, учащихся Саранпаульской школы и ветеранов «Лыжни», наших локомотивов – Ивана Николаевича Вокуева и Анастасии Федоровны Рокиной.
2 марта после сборов продуктов, проверки снаряжения, укладывания рюкзаков, состоялось торжественное построение участников и был дан старт лыжному переходу до Ломбовожа. Расстояние от Саранпауля до Ломбовожа составляет порядка 80 километров. Перед лыжниками ехали три снегохода под руководством Алексея Игоревича Семяшкина. В первый день нам предстояло пройти сорок километров до мансийской деревни Хурумпауль. Первые двадцать километров шли по лесу среди хвойных сопок. Идти было легко и весело, погода благоприятствовала хорошему темпу. Температура держалась в районе нуля градусов, дул легкий ветерок. Лыжники то и дело вспоминали прошлые переходы: то мороз минус тридцать, то метель, и радовались теплу.
Так дошли до реки Ляпин и мансийской деревни Хошлог – родины Евдокии Ивановны Ромбандеевой (1928-2017), ученого-лингвиста, доктора филологических наук. На берегу Ляпина нас ждал вкусный обед, приготовленный дежурными Ириной и Александром Вокуевыми под присмотром Елены Валерьевны Савчук, директора Саранпаульского дома культуры.
После обеда нам вновь предстоял двадцатикилометровый переход. Но теперь мы шли по петляющему Ляпину, на юго-запад, до деревни Хурумпауль, где была первая ночевка группы. Для ночевки загодя были протоплены дома и вычищены от снега тропинки. За это мы были благодарны Славе Хозумову и Александру Качанову. Слава не находил себе места и сильно переживал: в семистах километрах от Хурумпауля супруга вот-вот должна родить ему долгожданную дочь!
Хурумпауль меня очень удивил. Я никогда ранее не видела такую большую заброшенную деревню в нашем крае. Обидно, что в таком большом мансийском пауле жизнь «кипит» лишь раз в год во время лыжни.
Тот день мне запомнился долгим разговором с Иваном Николаевичем Вокуевым, коллегой А. Я. Хатанева. Увлеченность спортом у него во многом от той давней дружбы с Андреем Яколевичем. Иван Николаевич – отличный рассказчик, слушать его – одно удовольствие! Мы с ним познакомились в 2015 году в походе на гору Регули. Прошло почти девять лет, а он – пример для подражания молодежи, душа любой компании – совсем не изменился! А между тем, ему идет уже семьдесят шестой год!
3 марта мы вновь 20 километров шли по сверкающему на солнце Ляпину до места под названием «Нэтлёнх». «Нэтлёнх» - это длинный плёс, древнее святилище сыгвинских манси, место нереста нельмы. Не доходя до плеса, поднялись в лес, пообедали, а потом вышли на зимник и прошли по нему остаток пути до Ломбовожа, пересекая множество рек – левых притоков Ляпина. Погода в тот день была сказочной: солнечно, тепло.
Мы много разговаривали, шутили, фантазировали по поводу будущего нашего проекта. Павел Васильевич Хозяинов, педагог «ДЮЦа», попутно развивал у школьников наблюдательность и учил различать следы животных на снегу.
В Ломбовоже нас радостно встречали жители деревни, родственники участников перехода из Саранпауля. Усталые, но довольные, мы спешно поднимались в косогор к школе под аплодисменты. Вскоре пришли и лыжники из Сосьвы. Вечером нас ожидали игры на сплочение и праздничный концерт.
4 марта в Ломбовоже прошли соревнования по биатлону. Под руководством главного судьи Ивана Павловича Рокина состоялось порядка 20 забегов в разных возрастных категориях. Метель и мокрый снег усложняли прохождение дистанции, но несмотря на это мы переживали за каждого и поддерживали друг друга аплодисментами. Самыми яркими и зрелищными стали соревнования по охотничьему биатлону, в которых принимали участие и жители Ломбовожа.
Закончились соревнования торжественной церемонией награждения и словами благодарности организаторам проекта – Татьяне Степановне Гоголевой и ее помощнику Ирине Каркочевич, Василию Павловичу Рокину, Вере Павловне Комковой и команде ДЮЦ «Поиск», Анатолию Николаевичу Патракову и команде Саранпаульского дома культуры, Татьяне Валерьевне Анямовой и команде Ломбовожской школы, Екатерине Гоголевой за подготовку проекта в рамках Гранта Губернатора Югры, жителям Саранпауля, Хулимсунта и Ханты-Мансийска, поддержавших проект в конкурсе.
Близилось время расставания. Проводив лыжников из Сосьвы, саранпаульцы спешно складывали рюкзаки и готовили лыжи для обратного перехода. Снегоходы зарычали и потянули за собой вереницу саней, за ними – лыжники.
Лыжня начиналась у школы, проходила через всю деревню и затем терялась в тайге, точь-в-точь как на эмблеме проекта, автором которой является Геннадий Степанович Райшев (1934-2020).
Ломбовож прощался с участниками пробега до следующего года.
Александра Васильева, д. Хулимсунт