Скорость и качество исследований

Югорское здравоохранение готово к масштабному внедрению искусственного интеллекта в диагностику. Как искусственный интеллект помогает в развитии диагностики и раннем выявлении заболеваний, как грамотно интегрировать передовые технологии в клиническую практику и повысить качество исследований.