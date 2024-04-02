Скорость и качество исследований
Югорское здравоохранение готово к масштабному внедрению искусственного интеллекта в диагностику. Как искусственный интеллект помогает в развитии диагностики и раннем выявлении заболеваний, как грамотно интегрировать передовые технологии в клиническую практику и повысить качество исследований. Этим вопросам медицинское сообщество страны посвятило отдельную стратегическую сессию. Встреча прошла в Москве и была инициирована Ассоциацией онкологов России, Российским обществом рентгенологов и радиологов. Приглашены ведущие эксперты страны в области лучевой диагностики и онкологии. Ключевыми спикерами стали руководители региональных онкодиспансеров, имеющие опыт работы с программами искусственного интеллекта врачи, провайдеры и разработчики этих технологий и медицинских информационных систем.
Участие в стратегической сессии принимала главный специалист Югры по лучевой и инструментальной диагностике, заведующая рентген-отделением БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Любовь Тарасенко. Вместе с заместителем директора Департамента здравоохранения Югры Еленой Касьяновой и главным специалистом по информационным системам Дмитрием Теем она курирует проект по внедрению искусственного интеллекта в работу диагностической службы округа.
В качестве эксперимента эта работа проводилась в послепандемийный период и была сосредоточена на выявлении патологии органов грудной клетки и молочной железы. Сегодня искусственный интеллект внедряется в промышленную эксплуатацию и помогает в проведении такого скринингового метода диагностики, как цифровая рентгенография органов грудной клетки. В планах – его применение в маммографии.
«Сегодня специалисты в регионах очень ждут единого методического руководства по практическому применению технологий искусственного интеллекта в диагностике злокачественных новообразований. Основой для его подготовки будет резолюция, принятая по итогам стратегической сессии. Диагностические исследования становятся всё более сложными. Зачастую приходится комбинировать сразу несколько методов, например, рентген, КТ и УЗИ. Или одновременно исследовать от трёх зон и более. От нас ждут анатомической визуализации для планирования хирургических вмешательств и молекулярной визуализации для оценки эффекта лекарственной терапии. Сервисы искусственного интеллекта значительно расширяют возможности диагностического оборудования, позволяют более быстро и точно проанализировать результаты, получить полную и объективную картину. Медицинские учреждения Югры уже имеют опыт использования интеллектуальных программ и готовы к более масштабному их внедрению», - отмечает Любовь Тарасенко.