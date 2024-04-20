В Ханты-Мансийске завершился окружной фестиваль творчества: студентам вручили более 180 наград
18 апреля завершился четырехдневный фестиваль студенческого творчества в Югре. В Ханты-Мансийске состоялся финал 21-го окружного фестиваля «Студенческой весны». Данный проект входит в Программу поддержки и развития молодёжного творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи. Гран-при в общем зачете среди высших учебных заведений завоевали студенты Сургутского государственного педагогического университета, среди ссузов — Сургутский политехнический колледж.
Всего студенты удостоились 184 наград разных степеней: гран-при, золотого и серебряного лауреатства, а также спецдипломов и спецпризов. Победители получат шанс войти в состав делегации Югры, которая отправится на Всероссийский этап. В этом году он пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня (для студентов университетов) и Ставрополе с 11 по 17 июня (для учащихся колледжей). Проект реализуется Российским Союзом Молодежи при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Участников поприветствовала первый заместитель директора Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Мария Орлова: «В жизни, как и в Студвесне, нужно получать удовольствие от каждого дела. Я желаю вам перенести тот огонек, которым вы здесь зарядились, на всю вашу жизнь – вкладывайте его в каждое свое дело, получайте от жизни удовольствие».
В концертных направлениях среди организаций высшего образования в «Театральном» гран-при получила Смирнова Юлия (СурГПУ), в «Оригинальном жанре» гран-при завоевал Клуб циркового искусства «ВАЙТ» (НВГУ), в «Студенческих программах» обладателем главной награды также стал СурГПУ, а в «Моде» — Театр моды «НИЛ» (НВГУ). В направлении «Танцевальное» гран-при завоевал Альметьев Данила (СурГПУ). В направлении «Медиа» среди университетов победителем стал Дронов Георгий (НВГУ), в «Арт» — Алена Плотникова (СурГУ), в «Видео» победителями стала команда «Объектив» (СурГУ).
Золотыми лауреатами в направлении «Инструментальное» стали представители СурГУ: Группа «Лес» и Гарифьянов Артём.
Отдельно жюри отметили золотого лауреата направления «Мода» – театр моды «Возрождение» из Сургутского государственного университета. Во время церемонии награждения Екатерина Андержанова, дизайнер, генеральный директор компаний по производству одежды и член жюри направления «Мода» объявила, что театр моды «Возрождение» приглашают принять участие в модном показе «Podium seasons» в Санкт-Петербурге на осенний сезон.
«Я хочу поблагодарить вас за приглашение на фестиваль – здесь неповторимая атмосфера, так много талантливых ребят. Ваш округ стал для меня большим открытием. При отсутствии профильных образовательных учреждений у вас столько коллективов занимается модой и делает это на очень достойном уровне. Это уникально», – поделилась впечатлениями Екатерина Андержанова.
Среди организаций профессионального образования в «Студенческих программах» обладателем гран-при стал Сургутский политехнический колледж. В «Вокальном» гран-при получила Новикова Алина (Сургутский музыкальный колледж), в «Моде» — Художественная студия «Органза» (Урайский политехнический колледж), а в «Оригинальном жанре» — «ТЮЗ – Театр Юрия Зайдуллина» (ХМТПК). В «Видео» Гран-при получили Абдрашитова Амина и Азанов Григорий (Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера). В «Медиа» – Ольга Макиенко (Нижневартовский строительный колледж». В «Арт» — Ахметшина Надежда (Югорский политехнический колледж). В направлении «Театральное» победителями стала Творческая мастерская «ДИЛИЖАНС» (Сургутский политехнический колледж). Обладателями гран-при в направлении «Танцевальное» стали Ниник Владислав и Аскерова Надежда (ХМТПК).
«Хочется отдельно сказать про программы ссузов. Мне есть, с чем сравнить, с другими регионами: меня удивил уровень увиденного на сцене – он очень высокий. Видна работа педагогов и команды. Важно, что при смене поколений вы сохраняете эстетику и философию и строите что-то новое на этом фундаменте», – отметила Кристина Демченко, сценарист, режиссер, член жюри направления «студенческая программа».
Участниками XXI окружного фестиваля «Студенческая весна» стали 667 студентов из 28 образовательных учреждений со всего округа. С 15 по 18 апреля студенты представили жюри 218 творческих номеров и 10 студенческих программ, в направлениях «Медиа», «Арт» и «Видео» было представлено 94 работы. Всего за фестиваль вручено 184 награды разных степеней.
Трансляция с Гала-концерта фестиваля размещена в официальном сообществе Окружного фестиваля «Студенческая весна» во ВКонтакте: https://vk.com/studvesnahmao?w=wall-2310569_17667
Окружной фестиваль является отборочным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2024 году и проводится в целях реализации государственной программы автономного округа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года». Следующими этапами станет Российская Студвесна для студентов вузов в Саратове (26 мая – 1 июня), а также для студентов ссузов в Ставрополе (11-17 июня).
«Я в приятном шоке от результатов. Для меня стало настоящим вызовом участие в направлении «медиа» в этом году, но я с ним справилась. Планирую участвовать в Российской студенческой весне еще и в направлении вокал со своей авторской песней «Летела ворона», которая основана на мотивах национальных сказках и легендах народов ханты», – поделилась впечатлениями и планами Ольга Макиенко из Нижневартовска, обладательница гран-при в направлении «медиа» и золотой лауреат направления «вокальное».
Отметим, что «Российская студенческая весна» — единственный в России фестиваль студенческого творчества, который реализуется уже больше 30 лет — с 1992 года. Ежегодно в проекте участвуют более 1 000 000 студентов из 89 субъектов нашей страны, которые представляют более 1 200 образовательных организаций. Главная цель фестиваля — совершенствование системы поддержки молодёжного творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе сохранение и популяризация культурного и династического наследия народов России.
«Российская студенческая весна» для студентов высшего образования пройдёт с 26 мая и по 1 июня в Саратове. Более 3600 конкурсантов из 85 регионов представят около 1500 конкурсных номеров. Студенты будут соревноваться в более 50 номинациях по 10 направлениям, в том числе, и «Региональной программе». Фестиваль будет приурочен к 90-летию со Дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина и пройдет под слоганом, который выбрали участники Программы — «Студвесна. Ближе к звездам». Фестиваль для студентов профессиональных образовательных организаций пройдет с 11 по 17 июня в Ставрополе. 2000 конкурсантов из 75 регионов представят около 1000 конкурсных номеров.
Организатором фестиваля выступает правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Ханты-Мансийска окружная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», АНО «Молодежный центр Югры».
Все итоги размещены в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».
Медиацентр Окружного фестиваля «Студенческая весна»