Югра присоединится к Всероссийскому семейному фестивалю сбережений и инвестиций
Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций пройдет одновременно в 23 регионах России 8 июня 2024 года. Организатором выступает Институт финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации при поддержке Министерства финансов Российской Федерации.
Мероприятие направлено на повышение уровня финансовой грамотности, развитие и продвижение финансовой культуры населения страны в сфере личных и семейных финансов, сбережений, накоплений и инвестиций, развитие профессионального мастерства специалистов финансового просвещения.
Фестиваль проводится в два этапа — региональный и федеральный.
В рамках регионального этапа в Югре мероприятия фестиваля будут организованы на площадке Сургутского филиала Финансового университета. Программой предусмотрены конкурс рисунков «Семейная копилка: вклад каждого», лекция, квиз, квест, мастер-класс и деловая игра «Сбережения и инвестиции».
Принять участие в фестивале могут семьи, состоящие из 2-4 человек, граждане с детьми старше 14 лет, молодые семьи без детей, находящиеся на территории Югры.
В ходе участия в мероприятиях фестиваля участникам будут начислены баллы. Семья, набравшая наибольшее количество баллов по оценкам экспертов, станет победителем регионального этапа и получит право на участие в федеральном этапе фестиваля, который состоится в сентябре 2024 года в Москве.
Для участия необходимо выбрать свой регион и пройти регистрацию на официальном сайте конкурса моифинансы.рф.