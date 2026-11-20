Секреты традиционного мастерства: как изготавливают ножны обских угров
С 19 по 22 ноября в Центре народных художественных промыслов и ремёсел Югры проходит семинар по изготовлению традиционных ножен народов ханты и манси. Его участники знакомятся с особенностями старинного ремесла и осваивают приёмы обработки древесины под руководством мастера Сергея Петровича Хозумова.
Семинар объединил молодых людей и студентов из Ханты-Мансийска, Сургута и отдалённых населённых пунктов округа, в том числе Саранпауля. Для одних это возможность познакомиться с традиционным ремеслом, для других – продолжить занятия, начатые ранее. Всего на обучение зарегистрировались около десяти человек.
В течение нескольких дней участникам предстоит пройти все основные этапы изготовления ножен. Мастер познакомил их с тремя способами: изготовлением из бересты, склеиванием отдельных деревянных деталей и созданием цельных ножен из одного куска древесины.
Каждый из этих способов имеет свои особенности. Берестяные ножны считаются наиболее простыми в изготовлении: кусок бересты сгибают, сшивают и при необходимости украшают орнаментом. Второй вариант предполагает использование двух деревянных частей, внутренние поверхности которых обрабатывают под форму ножа, после чего склеивают. Однако основной задачей семинара стало освоение более сложной технологии – изготовления ножен из цельного деревянного бруска.
Для работы преимущественно используют берёзу, в том числе каповую древесину, которая отличается необычной текстурой. Участникам необходимо аккуратно выбрать внутреннюю часть заготовки, подготовить отверстие для клинка и рукояти, а затем подогнать размеры так, чтобы нож надёжно держался внутри ножен. Завершающим элементом становится подвес, для которого может использоваться оленья кожа.
Руководитель семинара Сергей Хозумов работает в Центре ремёсел чуть больше года в должности художника-конструктора. Интерес к традиционному мастерству у него появился ещё в детстве. Первые навыки он перенимал у отца и старших родственников, наблюдая за их работой.
«Я постоянно находился рядом с отцом, когда нужно было что-то сделать: строгать, пилить, мастерить. Так и учился, наблюдал за старшими и перенимал их опыт», – рассказал Сергей Петрович.
По его словам, ремесло требует не только практических навыков, но и терпения, внимательности и аккуратности. При этом мастер старается выстроить занятия так, чтобы участники не просто повторяли его действия, но и делились собственным опытом. Важное место отводится соблюдению техники безопасности при работе с инструментами.
Помогает в проведении занятий и мастер-наставник Анатолий Вадичупов, знаток мансийской культуры. Он также передаёт молодым участникам знания и приёмы, которые перенял у старших родственников.
Среди участников семинара – 17-летний Сергей Ларинов из села Саранпауль. Сейчас он учится в физико-математическом лицее-интернате Ханты-Мансийска. По его словам, в детстве ему уже доводилось заниматься традиционными ремёслами во время пребывания в «Мань Ускве», однако теперь интерес к ним появился вновь.
Подобные занятия помогают не только освоить практические навыки, но и ближе познакомиться с материальной культурой коренных народов Югры. Изготовление ножен – это ремесло, в котором важны знания природных материалов, умение работать с инструментами и понимание особенностей традиционных изделий.
Семинар в Центре народных художественных промыслов и ремёсел даёт молодёжи возможность прикоснуться к опыту старших поколений и попробовать самостоятельно создать предмет, который на протяжении многих лет оставался частью повседневной жизни обских угров. Именно через такую практическую передачу знаний традиционные ремёсла продолжают жить и находят новых продолжателей.
Пётр Молданов