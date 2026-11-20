Так называется выставка, открытие которой состоялось сегодня, 20 ноября, в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа».

В обско-угорской охотничьей культуре лук – самое древнее боевое орудие, которое сопровождало охотника, воина всю его жизнь