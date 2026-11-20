Губернатор Югры Руслан Кухарук получил спецприз премии «Гамбургский счет» за принципиальность в миграционной политике
Губернатор Югры Руслан Кухарук удостоен специального приза X юбилейной политической премии РАСО «Гамбургский счет» в номинации «Губернатор года».
Награду присудили за принципиальность в вопросах миграционной политики. Церемония прошла 18 ноября в Национальном центре «Россия» на коммуникационном форуме «Дни PR'26».
«Гамбургский счет» — старейшая политическая премия России: она вручается с 2016 года и отмечает политиков, госдеятелей и партии за результативность, технологичность и креативность конкурентных кампаний.
Победителей определяет жюри Комитета по политтехнологиям РАСО во главе с президентом ассоциации Евгением Минченко. В юбилейный сезон премию вручали в 31 номинации, а на титул «Губернатора года», помимо Руслана Кухарука, претендовали Дмитрий Махонин (Пермский край) и Виталий Хоценко (Омская область). Махонин стал «Губернатором года», Хоценко получил спецприз за коммуникацию на федеральном и международном уровнях.
Югра последовательно выстраивает системную миграционную политику: речь не только об усилении контроля, но и о расстановке приоритетов — безопасность жителей, соблюдение законодательства и защита регионального рынка труда.
«В вопросах миграционной политики мы действуем иногда достаточно жестко, но всегда справедливо», — подчеркнул получивший приз директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов.
По итогам десяти месяцев 2026 года на миграционный учет в Югре поставлено 56,4 тысячи иностранных граждан — на 21,7% меньше, чем годом ранее. Количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, сократилось в 2,7 раза. Число уголовных дел о фиктивной регистрации и организации незаконной миграции выросло более чем на 61%.
С 1 января 2027 года перечень видов деятельности, где запрещено привлекать иностранных работников, будет расширен с 27 до 30 — добавятся производство хлебобулочных и кондитерских изделий, складская деятельность и работа в организациях культуры и спорта.
Югра заинтересована в квалифицированных специалистах, но миграция должна быть легальной, контролируемой и отвечать интересам округа. Это чёткая позиция главы региона.