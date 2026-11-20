«Лук обских угров»
Так называется выставка, открытие которой состоялось сегодня, 20 ноября, в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа».
В обско-угорской охотничьей культуре лук – самое древнее боевое орудие, которое сопровождало охотника, воина всю его жизнь
В экспозиции были представлены луки, стрелы, различные наконечники стрел из фондов музея «Торум Маа». Также использовались фотографии к статье краеведа Григория Матвеевича Дмитриева-Садовникова «Лук ваховских остяков и охота с ним» – это единственный источник, где исследователь подробно описал технологию изготовления охотничьего лука ещё в начале XX века.
Также на выставке в информационном киоске посетители могли не только прочесть название лука и стрел, но и услышать их на хантыйском языке, которые озвучила научный сотрудник музея Светлана Дядюн.
Лук, стрелы у ханты и манси были частью важнейших обрядов: охотники, начавшие самостоятельную охоту, приносили в дар стрелы родовым духам‑покровителям, а усть‑казымские ханты бросали стрелы водному духу. Так оружие становилось не просто инструментом охоты, но посредником между человеком, духами-покровителями и силами природы.
Охотничью удачу, мужественность символизируют стрелы в мужском танце.
В случае смерти это оружие клали хозяину в гроб, веря в то, что он будет продолжать охотиться в том мире.
Возраст обнаруженных современными археологами каменных наконечников стрел насчитывает 9-11 тысячелетий. Это оружие постоянно использовалось на протяжении всего средневековья, бытовало до середины ХХ века, сохранилось до нашего времени и, по словам учёных, стоило дороже огнестрельного ружья.
Гости выставки познакомились с различными видами этого оружия и особенностями его изготовления.
Наталья Морозова