Руслан Кухарук в ручном режиме отработал жалобы жителей подтопляемых территорий Нижневартовска
Завершая второй день рабочей поездки в Нижневартовск, врио губернатор Югры Руслан Кухарук в своём телеграм-канале отметил, что формат планирования рабочих поездок, ориентированный как на стратегические объекты, так и на мнение жителей, дает первые результаты.
На встрече с вартовчанами врио губернатора Югры получил предложение своими глазами осмотреть территорию подтапливаемых СНТ.
«Останавливались в двух точках — в районе СОНТ «Успех» и РЭБ флота. И там, и там стоят посты МВД, ситуация под контролем регионального МЧС и других структур. В беседе с жителями убедился, что работа ведется, но остаются нерешенные вопросы. Жители переживают, что местные службы реагируют не столь оперативно, как обязаны, что принимаемых мер безопасности не всегда достаточно. Переживают о сохранности имущества», — отметил Руслан Кухарук.
Врио губернатора Югры пот итогам поездки в зону подтопления дал ряд оперативных поручений.
Прежде всего — оповестить всех жителей участков в зоне риска о возможном подтоплении и еще раз предоставить информацию жителям о возможности переезда в пункты временного размещения на период паводка.
Врио губернатора поручил усилить меры безопасности, в том числе оперативно реагировать на запросы жителей в части снабжения песком и другими защитными средствами, а также не допустить мародерства на территориях, которые жителям пришлось временно оставить — выставить посты полиции.
«На сайте администрации города и других ресурсах разместить прямые мобильные телефоны дежурных от профильных ведомств (МВД, МЧС, городского звена ГО и ЧС) – с указанием точек дежурства. Мобильные телефоны должны работать круглосуточно. Жители должны знать, куда обратиться напрямую», — подчеркнул Руслан Кухарчук.
В числе прочих поручений — размещение на информационных площадках региона официальных сведений от Росгидрометцентра и других служб с прогнозными данными об уровне воды, информирование жителей о порядке действий при возможной эвакуации, инспекция дамбы в районе РЭБ флота на предмет разрушений и оперативное её восстановление.
Кроме того, поручения врио губернатора коснулись и долгосрочной перспективы. После ухода воды власти Нижневартовска должны оценить нанесенные разрушения, в том числе, личному имуществу жителей.
«Необходимо системное решение вопрос со статусом территории: люди здесь проживают круглогодично, хотя по документам это могут быть дачные участки или участки нежилой застройки. Но для многих это может быть единственное место жительства, для них это дом», — отметил Руслан Кухарук, подчеркнув, что указанные выше меры должны быть обязательными для всех муниципалитетов, в которых возникает риск подтоплений территорий.
Исполнение поручений главы региона будет рассмотрено на ближайшем оперативном штабе.
Напомним, за последние в Югре из-за паводка за последние сутки затопило 145 садовых участков.