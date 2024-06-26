История победы маленького пациента: как медицина и забота родителей совершают чудеса

Савва — маленький пациент детского неврологического отделения БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница». У него диагностировали редкое заболевание — спинальную мышечную атрофию (СМА). Это генетическое заболевание, при котором в организме не хватает белка SMN.