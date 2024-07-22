На 89 году ушла из жизни заслуженный работник образования, учёный, автор учебников хантыйского языка – Евдокия Андреевна Нёмысова
Вновь печальная весть пришла к нам – 21 июля 2024 года не стало дорогого нам человека, наставника, друга, заслуженного учителя школы Российской Федерации, заслуженного работника образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кандидата педагогических наук, автора учебников на казымском диалекте хантыйского языка, внештатного корреспондента газеты «Ханты ясанг» Евдокии Андреевны Нёмысовой.
Евдокия Андреевна родилась 4 мая 1936 года в селе Полновате Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в семье хантыйского рыбака-охотника Андрея Васильевича и Анастасии Ивановны Нёмысовых. Детство выпало на трудные военные годы.
В 1952 году Евдокия Андреевна окончила Полноватскую семилетнюю школу. Затем поступила в Ханты-Мансийское национальное педучилище.
С 1956 по 1961 год училась на филологическом факультете Института Народов Севера в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А.И. Герцена. Во время учёбы в институте в 1959 году вышла её первая статья «Русско-хантыйский (казымский) постатейный словарь: Приложение к «Книге для чтения во втором классе начальной школы народов Севера».
С 1962 по 1965 год продолжила учёбу в аспирантуре на кафедре «Языки народов Крайнего Севера» по специальности «Хантыйский язык». Евдокия Андреевна занялась проблемами усть-казымского говора хантыйского языка. В 1965 году вышли две статьи «Словообразование глаголов усть-казымского диалекта хантыйского языка» в «Учёных записках ЛГПИ им. Герцена» и «Характеристика согласных усть-казымского говора» в сборнике «В помощь учителю школ Севера», выпущенное в издательстве «Просвещение».
После окончания аспирантуры работала учителем русского языка и литературы 5-9 классов в посёлках Ванзеват Берёзовского района и Шеркалы Октябрьского района, а с 1968 по 1974 год преподавала хантыйский язык и литературу в Ханты-Мансийском педучилище.
С 1974 года открылся Институт усовершенствования учителей, где Евдокия Андреевна стала работать методистом по хантыйскому языку. В 1975 году она провела межокружные курсы повышения квалификации для учителей национальных школ для всех округов Севера Российской Федерации.
В 1977 году Евдокию Андреевну пригласили работать научным сотрудником в Научно-исследовательский институт национальных школ Министерства просвещения Российской Федерации, где она проработала до 1990 года.
Благодаря Е.А. Нёмысовой в 1987 году при Ханты-Мансийском институте усовершенствования учителей был создан кабинет по написанию учебников и сформированы авторские коллективы из национальной интеллигенции окружного центра и учителей хантыйского языка национальных школ Ханты-Мансийского автономного округа для написания программ, учебников, учебных пособий по обско-угорским языкам.
Е.А. Нёмысова принимала участие в разработке Закона «О языках коренных малочисленных народов ХМАО». В мае 1990 года в международной научно-практической конференции, посвящённой проблемам грамотности сельского населения, проходившем в городе Оттава (Канада), выступала с докладом «Проблемы развития письменности, создания учебников на хантыйском языке и пути удовлетворения этнокультурных запросов».
22 марта 1990 года в Москве она защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Методика преподавания родных языков» по теме «Обучение грамоте на казымском диалекте хантыйского языка». В эти годы были созданы программы и учебники по родному (хантыйскому языку) для 1-4 классов, разработана методика обучения.
Е.А. Нёмысова стала одним из инициаторов создания культурантропологической школы КАСУМ-КАШ (посёлок Казым) и научным руководителем эксперимента Варьёганской средней школы по реализации новой модели «Формирование единой профессионально-образовательной системы в посёлке как механизм возрождения социума коренного населения».
В 1991 году Е.А. Нёмысова с национальной интеллигенцией округа создала «Научно-исследовательский институт социально-экономического и национально-культурного возрождения обско-угорских народов» и стала его первым директором (1991-1998 годы).
Евдокия Андреевна в 1991 году участвовала в создании научно-фольклорных архивов народов ханты, манси и лесных ненцев, в 1998 году – детских этнооздоровительных центров в округе, в 2002 году – этнического центра «Детская языковая деревня «Тэк курт» в посёлке Теги Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа.
В 1996 году вышла учебная хрестоматия «Хантыйская литература в школах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов» в 2-х частях.
Е.А. Нёмысова активно сотрудничала с научными центрами города Ханты-Мансийска и других регионов, являлась членом Учёного Совета ИПК и РРО, НИИ угроведения, членом Коллегии Департамента науки и образования.
В 2002 году Евдокия Андреевна была одним из создателей Научного языкового центра народа ханты при Югорском государственном университете, а с июля 2002 году работала заместителем директора по научной работе.
С января 2004 года – заведующая лаборатории по разработке учебно-методических комплектов по родным языкам и литературе обско-угорских народов Института повышения квалификации и развития регионального образования. В 2004 году вышло пособие для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений «Хантыйский язык в таблицах (казымский диалект)» в соавторстве с доктором филологических наук Н.А. Лысковой.
В 1983 году была одним из организаторов народного ансамбля «Аранг Моньщнэ» – «Поющая сказочница» при Ханты-Мансийском педучилище, в состав которого входили девушки ханты и манси.
В 1989 году Е.А. Нёмысова стояла у истоков создания общественной организации «Спасение Югры».
Более 35 лет Евдокия Андреевна была постоянным внештатным корреспондентом окружных газет «Ханты ясанг» («Ленин пант хуват»), «Новости Югры», окружного радио и телевидения ВГТРК «Югория».
В последние годы в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» вела проект «Ханты ими хот» – «Очаг хантыйской женщины», входила в состав Совета старейшин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и была её активным членом.
Общий трудовой стаж Е.А. Нёмысовой состовляет 50 лет, за годы работы отмечена высокими наградами и званиями – Отличник народного просвещения (1986 год), Заслуженный учитель школ Российской Федерации (1991 год), Заслуженный работник образования ХМАО (1996 год), член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств (1994 год), действительный член Академии Полярной Медицины и Экстремальной Экологии Человека (1995 год), член финно-угорского общества им. А. Регули (Венгрия), координатор общества М. Кастрена (Финляндия).
Вся педагогическая и научная деятельность Е.А. Нёмысовой была посвящена обучению грамоте детей, просвещению, образованию взрослого населения, повышению квалификации учителей национальных школ, преподавателей хантыйского языка и работников образования ХМАО, усовершенствованию письменности хантыйского языка, написанию учебников, учебных пособий, программ с авторскими коллективами из представителей хантыйской интеллигенции всех четырёх диалектов (казымского, сургутского, ваховского, шурышкарского) хантыйского языка.
Сегодня Югра скорбит по великой дочери. Евдокия Андреевна Нёмысова навсегда останется в народной памяти лидером-подвижником в возрождении, сохранении и популяризации хантыйского языка. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Коллектив Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»