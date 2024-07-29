Молодежный лагерь в Салыме завершил работу
Молодежный лагерь в Салыме на базе югорских археологов в Достопримечательном месте «Сырковый Сор» (Нефтеюганский район ХМАО-Югры) завершил свою работу. Лагерь работал в течение месяца на объекте археологического наследия «Священная кедровая роща».
Молодежный археологический лагерь на территории Салыма действует летом последние 3 года.
В этом полевом сезоне ученые провели курс лекториев и практических занятий для школьников и студентов, продолжили научный эксперимент на площадке строящегося Музейного комплекса, благоустроили жилище воссозданной крепости Каюково 2, провели раскопки могильника и выполнили работы по инвентаризации объектов культурного наследия для последующего внесения этой информации в генплан поселка Салым.
В 2024 году археологический лагерь принял две смены старшеклассников из обеих Салымских школ и группу студентов-первокурсников СурГУ.
Старшеклассники летнего Лагеря труда и отдыха «Новое поколение» Салымской школы №1 в июне активно помогали югорским археологам, расчищая территорию будущего раскопа. А ребята из школы №2, которые в июле посещали организованный на базе школы лагерь «Тайны древних артефактов», участвовали в установке палаточного лагеря и вместе со студентами работали на раскопе.
Студенты-первокурсники под руководством преподавателей курса «Археология» (СурГУ) к.и.н. Олега Кардаша и к.и.н. Георгия Визгалова работали на памятнике «Священная кедровая роща», вели раскопки, участвовали в инвентаризации, слушали лекции ученых об истории и археологии Салымского края. К практике было приурочено завершение прошлогоднего научного эксперимента по воссозданию керамики Каюковской археологической культуры. В августе прошлого года волонтеры слепили горшки, а вот обжечь их из-за дождливой погоды не удалось. Ссылка на видео
Нынче обжиг керамических сосудов по технологии каменного века прошел успешно.
Напомним, ансамбль «Священная кедровая роща» на берегу озера Сырковый Сор известен тем, что здесь обнаружены древние захоронения общинных вождей и их жен с дорогими статусными вещами.
По словам Георгия Визгалова, ведущего научного сотрудника Центра югорской археологии и этнографии СурГУ, на соседних территориях таких находок не наблюдается: «Почему именно сюда шли торговыми путями очень престижные вещи, например, оружие, которое стоило по тем временам весьма дорого? Это очень интересно и очень непонятно. Почему именно здесь в XII веке древнее сообщество вышло на уровень классового деления и появились княжества, то есть раннегосударственные образования?».
Возможно, на эти вопросы в будущем ответят участники Молодежного полевого лагеря в Салыме.
Работы проведены в рамках проекта «Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» (Департамент образования и науки ХМАО-Югры).