Молодежный лагерь в Салыме завершил работу

Молодежный лагерь в Салыме на базе югорских археологов в Достопримечательном месте «Сырковый Сор» (Нефтеюганский район ХМАО-Югры) завершил свою работу. Лагерь работал в течение месяца на объекте археологического наследия «Священная кедровая роща».