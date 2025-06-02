Югорчане представили национальные игры в Новосибирске
Сотрудники этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» приняли участие во Всероссийском форуме «Хранители народной игры».
Форум объединил в Новосибирске представителей 66 регионов России и наших соотечественников из Республики Казахстан, Республики Беларусь и Приднестровья. Форум показал, что педагоги со всей страны используют старые народные забавы на уроках. В старину главной забавой детей и взрослых были игры на силу, ловкость, смекалку. Традиции возрождают.
С обско-угорскими играми участников знакового события познакомили сотрудники музея «Торум Маа» Виктор Банк и Екатерина Балина.
Югорчане представили музейные программы, в которых используются обско-угорские игры и игрушки, такие как «Волшебный сундучок», «По следам древней игры», летняя смена «Планета игр «Нумас юнт» и многие другие.
«В программе форума состоялось награждение победителей и дипломантов Всероссийского творческого конкурса «Традиционные игры и игрушки народов России». За реализацию проекта «Развитие обско-угорских напольных и интеллектуальных игр «Нумас-юнт»: актуализация культурного наследия Югры», Наш партнер – Центр культурного наследия ханты им В. Волдина, руководитель Татьяна Волдина-Ледкова, удостоен диплома лауреата I степени, – прокомментировали в «Торум Маа». – В команде проекта «Нумас юнт» участвуют сразу несколько сотрудников музея. Поздравляем наших коллег с высокой наградой и признанием деятельности на Всероссийском уровне!»
Отметим, что форум «Хранители народной игры» ─ не только площадка для демонстрации игр народов большой страны и обмена педагогическим опытом, но и способ передать будущим поколениям традиции
У организаторов мероприятия есть сверхзадача.
«Произошел большой разрыв в культуре. Когда мы были маленькими, выходили во двор и играли со старшими ребятами. От ребенка к ребенку переходили культура игры и правила. Но произошел разрыв практически в 20 лет, дети перестали играть во дворах. Мы собрали самых лучших экспертов России, чтобы показать опыт, вернуть детям игры», ─ пояснил исполнительный директор Всероссийского форума «Хранители народной игры» Сергей Бородин.