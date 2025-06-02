Праздник народных традиций и ремесел прошел в Сургутском районе
День славянской культуры является визитной карточкой муниципалитета.
В поселении Солнечный Сургутского района в пятый раз прошёл фестиваль национальных культур, который уже стал одним из визитных карточек района. Мероприятие познакомило гостей с традиционной русской культурой и обычаями славянских народов.
«Сегодня на фестивале работали несколько площадок: молодецкие забавы с соревнованиями и постановочными боями, мастер-классы по исторической реконструкции, гончарному делу и традиционной вышивке», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Для самых маленьких гостей праздника была организована «Поляна сказок», а участники конкурса «Русский подиум» продемонстрировали 27 народных костюмов, изготовленных собственными руками. На сцене выступали творческие коллективы, создавая особую атмосферу праздника.
«Сургутский район активно сохраняет культурное и языковое наследие разных народов — у нас проживают представители порядка 80 национальностей. Мы регулярно проводим масштабные мероприятия: фестивали национальных свадеб и кухни, Дни славянской, кавказской и тюркской культур», — отметил Андрей Трубецкой.