Читающий конкурент ChatGPT ждет читателей в библиотеке Югры
В региональном центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки в Югре внедрили уникального цифрового помощника по имени Егор. Этот персонаж, созданный с использованием нейросетей, призван упростить поиск и работу с электронными ресурсами для читателей.
Цифровой помощник обеспечивает быстрый доступ к обширной базе знаний, включающей миллионы книг, статей и документов по истории и культуре России. Особую ценность представляет коллекция краеведческих материалов Югры, доступ к которым теперь можно получить в электронном читальном зале на втором этаже библиотеки.
«Егор помогает не только находить нужную информацию, но и открывает новые возможности для исследователей, студентов и всех, кто интересуется историческим наследием нашего региона», - отмечают сотрудники библиотеки.
Пользователи могут познакомиться с уникальными литературными коллекциями и книжными памятниками Югры, включая редкие и ценные издания. Цифровой помощник делает навигацию по обширным электронным ресурсам Президентской библиотеки доступной.
Новый сервис доступен всем посетителям регионального центра, который продолжает расширять цифровые возможности для жителей автономного округа. Ранее мы сообщали о том, какие современные технологии применяются в библиотеке Югры для популяризации чтения у детей.