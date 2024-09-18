В Когалыме открыты новые социальные объекты
В Когалыме открыто несколько объектов социальной инфраструктуры, построенные при содействии Фонда «Наше будущее», в частности скульптура «Термометр», расположенная на одном из перекрёстков города. Также был заложен первый камень комплекса, в который войдут четыре музея и планетарий.
«Когалым давно развивается не только как промышленный центр, но и как комфортный для жизни город, где есть все возможности для активного досуга. При содействии Фонда «Наше будущее» здесь открыто несколько объектов спорта, культуры и образования. С каждым годом Когалым будет становиться всё более привлекательным для жизни и туризма», – сказал Учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.
В ходе торжественных мероприятий заложен первый камень музейного комплекса общей площадью более 11 тыс. м². В трёх корпусах будут расположены планетарий и четыре музея: филиал Государственного Русского музея, Музей самоваров, Музей нефти и Музей нумизматики. Комплекс станет важным культурным центром города, привлекая как местных жителей, так и туристов.
Помимо этого, была открыта архитектурная композиция «Термометр» высотой 25 метров с цилиндрическим световым экраном, она украсила один из перекрёстков. При участии Фонда «Наше будущее» в городе открылись сквер имени Валерия Грайфера, спортивно-культурный комплекс «Галактика», теннисный центр и детский сад «Цветик-семицветик». Фонд также участвует в строительстве музыкальной школы, замене остановок общественного транспорта, покраске фасадов и установке новогодних иллюминаций. Эти инициативы значительно повышают качество жизни местных жителей, создавая новые возможности для досуга, спорта и развития детей и взрослых.