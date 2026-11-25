Опыт Югорской биеннале и секреты городских легенд
С 23 по 26 ноября в Ханты-Мансийске проходит Югорская полевая музейная биеннале. В этом году на мероприятие зарегистрировалось 173 участника из 14 регионов и 26 городов.
Это масштабное событие, которое уже около двадцати лет объединяет музейное сообщество России и укрепляет научные связи между регионами. Организатором выступил Музей «Природы и Человека» при поддержке Департамента культуры Югры.
По сути, биеннале – это большая конференция, где учёные и исследователи подводят итоги летнего полевого сезона. Участники делятся результатами работ в области археологии Урала и Западной Сибири, этнографии, палеонтологии и геологии. Программа мероприятия не ограничивается одними докладами: для гостей организованы круглые столы, мастер-классы, открытые лекции и фестиваль визуальной антропологии с показом документальных фильмов.
Одной из самых интересных тем обсуждения стала тема привлечения школьников и студентов к изучению краеведения и исследовательской деятельности. Этот вопрос поднимался на круглом столе «Музей и краеведение: традиции и новации». Участники сошлись во мнении: сухие лекции об истории современным школьникам не интересны. Чтобы увлечь новое поколение, нужно погрузить его в реальную исследовательскую работу.
И такая работа с подрастающим поколением и студентами ведётся. К примеру, школьники Ханты-Мансийска исследовали историю исчезнувших названий автобусных остановок. Работая в архивах, ребята выяснили удивительный факт: массовое появление транспорта в городе связано с реабилитацией спецпоселенцев после смерти Иосифа Сталина.
Для молодежи был разработан археологический квест, имитирующий работу учёных от раскопок до передачи находок в музей. Также был создан прототип приложения, оживляющего исторические фотографии Ханты-Мансийска.
Студенты выезжали на знаменитое «кладбище мамонтов», общались с палеонтологами и готовили видеосюжеты. Практика показала, что личное участие пробуждает интерес к науке гораздо сильнее теории.
Не менее захватывающим оказался разговор о современных городских легендах. Эксперты отметили, что традиционный фольклор коренных малочисленных народов Югры изучен хорошо, а вот современные мифы долгое время оставались без внимания. Краевед Андрей Рябов одним из первых попытался систематизировать этот материал в книге «Легенды и тайны».
Городская легенда работает как социальный регулятор. Она не просто пугает, но и устанавливает негласные границы дозволенья. Часто за красивой мистической оболочкой скрывается вполне практическая цель: защита от опасностей. Взрослые специально придумывали байки о призраках в местах складов взрывчатки, чтобы дети туда не лезли.
Директор АНО «Малая родина» из Ханты-Мансийска Алёна Родионова поделилась семейной историей: её дед выдумал легенду о женщине-призраке у старого кладбища лишь для того, чтобы соседи не ходили собирать ягоды на его участок.
Иногда мифы создают искусственно. Так, в Ханты-Мансийске для нового моста через реку Иртыш «Красный дракон» специально сочинили красивую легенду о любви парня ханты и девушки манси, чтобы сделать индустриальный объект достопримечательностью.
Участники дискуссии пришли к выводу: городские легенды – это не просто выдумки, они отражают наши коллективные страхи и помогают передавать неписаные моральные нормы от поколения к поколению.
Николай Меров