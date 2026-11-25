Трогательный подарок маме
В коррекционной школе для учащихся с ОВЗ города Ханты-Мансийска состоялись необычные уроки труда. Ребята под руководством педагогов Ирины Николаевны Скосыревой и Любови Федоровны Меленчук подготовили трогательный подарок ко Дню матери – декоративные наволочки с изображением птицы глухарки, символизирующем спокойствие и сон у обских угров.
На уроках школьники освоили практические навыки шитья и прикоснулись к культуре коренных малочисленных народов Югры. Ребята познакомились с историей орнаментов народов ханты и манси, а также узнали о том, где и как их можно применить.
Особый интерес у учащихся вызвала техника «текстильный витраж», которая позволяет превращать обычные лоскутки ткани в настоящий витраж из цветного стекла. Такой эффект создает необычная техника, которая заключается в сочетании нескольких слоев ткани с использованием дублерина, фигурных прорезей и контрастных цветов. Через вырезанные участки верхнего слоя открываются нижние ткани, создавая красивый орнамент.
– Для наших детей очень важно видеть результат своего труда, – отмечают учителя. – Когда они понимают, что созданная своими руками вещь станет подарком для самого близкого человека, работа идёт с особым старанием. А знакомство с культурой народов ханты и манси делает этот процесс ещё и интересным. Кроме этого, становится важным шагом в сохранении традиций родного края.
Изделия, выполненные с душой и знанием традиций, станут прекрасным сюрпризом для мам в их праздник.
Наталья Скосырева