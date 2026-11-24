Сказочные персонажи ханты и манси ожили на страницах нового атласа
24 ноября в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок состоялась презентация детского научно-популярного издания «Атлас сказочных персонажей ханты и манси». Книга знакомит юных читателей с героями обско-угорского фольклора, их историями, традициями и культурой народов Югры.
В атлас вошли 24 персонажа – по 12 хантыйских и мансийских. Это герои бытовых сказок и сказок о животных, в том числе такие необычные образы, как Тонкая Гранёная Иголка, Желудочек, Заглушка для чувала, Морошка, Клюквинка, Травяная Косичка и Комарик. Каждый персонаж сопровождается описанием, сказкой на языке оригинала и переводом на русский, а также дополнительными фольклорными и этнографическими материалами.
Особенность издания – сочетание текста, иллюстраций и аудиосопровождения. С помощью QR-кодов можно прослушать сказки на мансийском языке (сосьвинский диалект), а также хантыйском (казымский и сургутский диалекты). Кроме того, в книге представлены загадки, поговорки, приметы, традиционные запреты, музыкальные наигрыши и пояснения, помогающие лучше понять содержание сказок и особенности традиционной культуры.
На презентации гости познакомились с изданием, услышали исполнение музыкальных произведений и сказок на родных языках. Прозвучал мансийский наигрыш «Сорока» в исполнении Санжара Нуркасымова, а также сказка «Хвастливый комаришка». Участники мероприятия смогли увидеть, как звучит фольклор в исполнении носителей языков, и оценить возможности книги для занятий с детьми.
Руководитель проекта Елена Сергеевна Капитанова рассказала о работе над атласом, поиске и систематизации фольклорных материалов, подборе персонажей, адаптации сказок для детского восприятия и подготовке аудиозаписей. В создании издания участвовали научные сотрудники института, фольклористы, филологи, этнографы, переводчики, редакторы и художник. Иллюстрации Натальи Александровны Жеманской основаны на фольклорных и этнографических источниках, что позволило сделать образы яркими, но при этом культурно достоверными.
Проект стал продолжением многолетней работы института по сбору, изучению и сохранению фольклора коренных народов Югры. Атлас призван не только заинтересовать детей сказками, но и пробудить у них желание изучать родные языки, узнавать историю и традиции ханты и манси. Издание также может стать полезным пособием для педагогов, воспитателей и специалистов учреждений культуры.
Проект «Атлас сказочных персонажей ханты и манси» реализован при поддержке «Газпромнефть-Хантоса» по программе социальных инвестиций «Родные города» и стал победителем грантового конкурса «Газпром нефти».
Пётр Молданов