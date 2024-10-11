Трудовые профессии как никогда стали востребованы
В России 2 октября отмечают День среднего профессионального образования, он был установлен указом президента РФ 25 июля 2022 года. Дата празднования выбрана неслучайно, именно 2 октября 1940 года был подписан указ президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах», ставший отправной точкой для создания системы образования и распределения квалифицированных рабочих из городской и сельской молодежи. Этот праздник отмечают преподаватели и обучающиеся профессионально-технических училищ, колледжей, профессиональных лицеев и техникумов.
Недавно состоялась встреча с Людмилой Геннадьевной Гейстониной, директором Игримского профессионального колледжа. Она рассказала об образовательном и воспитательном процессе студентов.
– Людмила Геннадьевна, по каким направлениям учатся у вас студенты, и много ли учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера?
– Согласно списку 35 человек, учатся по всем реализуемым на сегодняшний день девяти программам профессионального образования, включая профессию повара-кондитера, автомехаников, обслуживание магистральных трубопроводов, а также специальности среднего профессионального образования – это строительство и эксплуатация газонефтепроводов, газонефтехранилищ, педагоги дополнительного образования, дошкольное образование, IT-специалисты.
На этот учебный год приём продолжается, думаю, что там среди них тоже будут студенты из числа ханты, манси и ненцев.
Среди обучающихся манси на сегодня 16 человек, ханты – 12, ненцы – 7. Среди них, сироты – 1, из семьи многодетных – 4, малообеспеченных – 2 студента. В 2024 году из числа коренных малочисленных народов Севера было 19 выпускников. Могу сказать, в основном это девушки, которые учатся на педагогических специальностях. Обязательно даём всем рекомендацию, и часть из них поступила и продолжает обучение в РГПУ имени А.И. Герцена в Институте народов Севера в Санкт-Петербурге. Да, человек шесть точно знаю, что учатся там, по нынешним выпускникам пока ещё нет уточненной информации.
Те, кто обучается по профессии «Повар-кондитер», очень востребованы, но, к сожалению, бывает, не идут работать по этим профессиям. Профессия непростая, тяжёлая, но работают лишь некоторые.
Что касается строителей газопроводов, если они окончили колледж и прошли производственную практику, которую проходят только в подразделениях «Газпрома», то всех зарекомендовавших себя с положительной стороны принимают на работу. У нас сегодня очень большой спрос на выпускников этих специальностей. Уже четыре линейных производственных управления прислали свои пожелания. Например, с ООО компанией «Стивидор-сервис», в планах в данном соглашении предусматриваем пункт по обучению на базе нашего Игримского политехнического колледжа профессиям – крановщик плавкрана, моторист-рулевой, судоводитель, судовой повар, с дальнейшим трудоустройством в компании.
Раньше мы к производственникам шли и говорили, возьмите на проект, примите на работу. Сейчас у нас встречная, и мы заинтересованы, они тоже сами идут к нам, потому что у них, правда, кадровый голод начинается на предприятиях. Нужны рабочие кадры, и поэтому даже изменились государственные стандарты профессионального образования, по рабочим профессиям срок обучения снизился до 1 года 10 месяцев на базе 9 классов. Мы принимаем, в основном, на базе 9 классов, у нас группы на базе 11 классов не совсем набираются. Очень мало остаётся выпускников 11 классов, но они ориентированы на высшее образование. Чаще приходят в колледжи учащиеся после 9 класса. И ещё раз повторяю, если они успешно проходят практику, то их принимают на работу. Есть ещё одна особенность, мальчики, обучаясь здесь у нас, имеют право отсрочки от армии.
Как только они заканчивают, каждого держат уже на контроле, на учёте, особенно запрашивают водителей, просят отпустить их пораньше. Я говорю, вы знаете, я не могу согласно закону образования, они у меня учатся по 30 июня, считаются обучающимися, они получают стипендию. И если я их отчислю раньше, значит, я не выполняю учебные планы и программы. В общем, мы в этом смысле договариваемся, а потом сразу они у меня уходят в армию.
Вот в этом году ребята из числа коренных малочисленных народов трудоустраивались в Югорское управление аварийно-восстановительных работ, которое расположено на территории Игрима. Я руководителя предупредила, что парни в армию идут. Но он ответил о необходимости их трудоустроить, пусть они отслужат год, но будут закреплены за ними, так будет пополнение молодыми кадрами.
Такая ситуация о встречном запросе со стороны работодателей. Так один выпускник из Сосьвы по фамилии Албин трудоустроился, и уже вернулся с армии.
Нашим выпускникам выдаём свидетельство к диплому. В дипломе сейчас квалификация только прописывается, а мы выдаём свидетельство государственного образца, где прописываем квалификацию и сразу рабочий разряд. В рамках модуля, в рамках вариативной части образовательной программы мы обязательно даём одну, две, а то и три рабочие профессии каждой специальности. Это, с одной стороны, социальная защита.
Учебный процесс проходит в просторных кабинетах, хорошо оснащенным техническим и специальным оборудованием и условия проживания хорошие. Есть даже солевая комната релаксации. Правда, медицинский работник закреплен за нами с поликлиники.
– Из каких территорий чаще всего приезжают к вам на учёбу?
– Территория большая, и она расширяется с каждым годом. Мы это видим и наблюдаем по количеству поступивших первокурсников, когда подписываем договоры найма жилого помещения. На сегодня подписано 88 договоров тем, кто уже проживают в общежитии. Это однозначно говорит о том, что они иногородние. Пока остаются свободные бюджетные места, мы их принимаем.
Статистика была следующей, что 67,7% – это выпускники школ Берёзовского и Октябрьского районов. В Белоярском есть свой колледж, а вот из других городов, кто не прошли по конкурсу, потому как у них более высокий проходной бал и право на первоочередное, целевое обучение, те приезжают к нам на свободные места. Так у нас учатся студенты из города Нягани Октябрьского района, из Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. Среди других регионов к нам прибывают из Челябинской и Свердловской областей, из Нижнего Тагила.
– Какие социальные льготы предоставляются студентам, и какой категории лиц? Возможны какие-то свои поощрения?
– В этом году небывалое количество сирот по колледжу – 63 студента, до этого максимально было 46. Сейчас по первому курсу 22 ребёнка сирот, и они будут на полном государственном обеспечении, то есть они без опеки. На втором курсе значатся 14. На полном государственном обеспечении – это значит бесплатное проживание в общежитии и питание.
Те ребята, которые подпадают под категорию многодетной семьи или семьи участников СВО, они два раза в день питаются в столовой бесплатно. Горячее питание на завтрак и обед им обеспечен. У нас есть социальный педагог, который ежегодно отвечает за работу с ними. Те ребята, которые не относятся к категории сирот и других, мы им даём памятку, они идут и оформляют документы в МФЦ. Если семья малообеспеченная, то по полугодиям студенты берут справки, что прошли промежуточную аттестацию без задолженностей, и они имеют право претендовать на дополнительные или поощрительные выплаты.
Наши студенты участвуют в культурно-праздничных мероприятиях посёлка, различных конкурсах, ездят на стажировки. Летом девушки сдавали практику в пионерском лагере в Крыму, недавно ко дню посёлка организовали хоровод дружбы. Со студентами коренной национальности ежегодно принимаем участие в Олимпиаде по знанию родного языка. В позапрошлый год шесть студентов заняли все призовые места по мансийскому языку.
Сейчас мы получили предложение из соседнего региона Ямала, что у них намечается форум молодёжи «Российский Север» из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он будет проходить в Салехарде с 20 по 23 ноября. Если найдём финансирование, то обязательно будем участвовать. Этот вопрос прорабатываем с социальным педагогом. Хотелось бы, чтобы ребята там побывали, почувствовали ту атмосферу и векторы развития. Именно этой молодёжи в дальнейшем предстоит принимать участие в развитии северных территорий, арктической зоны.
Тамара Мерова