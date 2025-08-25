Воспитание духовно-нравственных ценностей через традиционную культуру коренных народов Югры
23 августа в Сургуте в рамках Августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Образование в Югре: вызовы и векторы развития» состоялся круглый стол, посвящённый воспитанию духовно-нравственных ценностей через традиционную культуру коренных народов Югры. В нём приняли участие эксперты из Москвы, Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского, Сургутского и Берёзовского районов. В работе диалоговой площадки обсуждались вопросы сохранения и поддержки родных языков коренных малочисленных народов Севера, практика организации онлайн-курсов родного языка, проекты, объединяющие традиции коренных народов Югры и современные технологии, приобщение обучающихся к этнокультурным ценностям и др.
Научный сотрудник, кандидат филологических наук Ирина Молданова выступила с докладом «Школа-интернат: организация работы по комфортному пребыванию детей из числа коренных малочисленных народов Севера (по материалам семинаров)». В выступлении были представлены материалы семинаров, проведённых Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок в 2023 и 2025 годах. Основное внимание уделялось двум ключевым направлениям этой работы: организации внеклассной деятельности, а также формированию и развитию трудовых навыков у учащихся, проживающих в интернате.
В завершение работы круглого стола, заместитель директора окружного департамента образования и науки Инна Святченко поблагодарила всех экспертов за активное участие и предложила внести в проект резолюции предложения, связанные с повышением эффективности преподавания родных языков и культуры коренных народов Югры.
Ирина Молданова