Ханты-Мансийский театр кукол собирает уличный оркестр
Ханты-Мансийский театр кукол приглашает горожан принять участие в создании необычного уличного оркестра. К открытию нового сезона сотрудники театра планируют смастерить уникальный музыкальный инструмент из старых кухонных предметов.
Для этого задумки им потребуются металлические кастрюли, половники, дуршлаги, кружки и даже сковородки. Кстати, все эти вещи превратятся в специальную музыкальную доску. Именно на ней артисты и зрители вместе исполнят первую мелодию в честь начала театрального сезона.
«Принести ненужную металлическую утварь можно в здание театра на улице Мира, 15. Безусловно, каждый участник этого необычного проекта сможет услышать свой «вклад» в общее звучание оркестра», — отметили в театре.