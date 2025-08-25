Форма поиска

В День государственного флага России росгвардейцы провели патриотические мероприятия для молодежи в новых субъектах

25.08.2025

В честь празднования Дня государственного флага Российской Федерации офицеры спецназа Росгвардии из Югры провели мастер-класс по основам самообороны для учащихся среднего звена Константиновской средней школы № 3 города Мелитополя.

Ребята с большим интересом внимали каждому слову инструкторов, учились правильно применять приемы защиты, а также узнали о важности занятий спортом и развития самодисциплины.

Помимо полезных навыков сотрудники Росгвардии подготовили для юных мелитопольцев приятный сюрприз – сладкие подарки. Угощения стали отличным завершением праздничного дня и еще одним символом внимания и заботы со стороны тех, кто стоит на страже их безопасности.

Преподавательский состав образовательного учреждения выразил слова благодарности сотрудникам Росгвардии за проведенный мастер-класс и за неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Такие мероприятия способствуют формированию чувства гордости за свою страну, уважения к ее символам и готовности защищать свою Родину.

