В День государственного флага России росгвардейцы провели патриотические мероприятия для молодежи в новых субъектах
В честь празднования Дня государственного флага Российской Федерации офицеры спецназа Росгвардии из Югры провели мастер-класс по основам самообороны для учащихся среднего звена Константиновской средней школы № 3 города Мелитополя.
Ребята с большим интересом внимали каждому слову инструкторов, учились правильно применять приемы защиты, а также узнали о важности занятий спортом и развития самодисциплины.
Помимо полезных навыков сотрудники Росгвардии подготовили для юных мелитопольцев приятный сюрприз – сладкие подарки. Угощения стали отличным завершением праздничного дня и еще одним символом внимания и заботы со стороны тех, кто стоит на страже их безопасности.
Преподавательский состав образовательного учреждения выразил слова благодарности сотрудникам Росгвардии за проведенный мастер-класс и за неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Такие мероприятия способствуют формированию чувства гордости за свою страну, уважения к ее символам и готовности защищать свою Родину.
