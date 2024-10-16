Хлеб - всему голова!
16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Хлеб – символ жизни, здоровья и благополучия человека. Он выделяется среди остальных продуктов, всегда ставится во главе стола, считается кормильцем.
В этот день сотрудники Березовского районного дома культуры организовали для школьников экскурсию в БППО «Березовский хлебозавод».
На мероприятии Марина Анатольевна Табун познакомила детей с историей пути хлеба от зерна до каравая: рассказала, где растет пшеница, сколько зерна надо вырастить, чтобы испечь один батон, как называются специалисты, которые его выращивают, как люди убирают урожай и, наконец, как раньше выращивали пшеницу. Ребята с удовольствием отгадывали загадки о хлебе, отвечали на вопросы викторины «Хлеб - всему голова». Школьникам рассказали, как бережно, с уважением в стародавние времена на Руси относились люди к хлебу. Так, если его случайно роняли на пол, поднимая, целовали и просили у него прощение. Также дети узнали про 900 дней блокады Ленинграда, как жили в этих страшных условиях ленинградцы и, какую норму хлеба получали.
В жизни каждого человека есть то, что особенно дорого: Родина, мама, семья и родной дом, где всегда тебя ждут и любят, а еще, там пахнет хлебом… Хлеб – это жизнь, это наше богатство, которое нужно беречь и ценить.
И сегодня, 16 октября, отмечая Всемирный день хлеба, ученики 2 «В» класса вместе с классным руководителем Мариной Викторовной Пилигримовой приготовили поздравительную открытку для работников пекарни «Слава хлебу на столе!» А пекари показали, как готовится хлеб в печи.
В заключение мероприятия учащиеся сделали для себя вывод, почему хлеб называют чудом Земли, и какое важное место он занимает в жизни человека.
Марина Табун