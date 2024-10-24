Югорские археологи показали итоги своей работы коллегам из других регионов России
Югорские археологи приняли участие в научных сессиях и организации VI Международного Северного археологического конгресса (САК), который проходил в Сургутском государственном университете 8–11 октября. Он собрал исследователей из 40 научных центров России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Польши, Германии, Италии, Китая, представителей различных департаментов Правительства Югры, Службы госкультохраны, администрации Сургута и Сургутского района.
Один из крупнейших современных археологических форумов, известных в России и за рубежом, уже более двух десятков лет популяризирует археологические исследования Северной Евразии.
В этом году, впервые за все время существования, САК был организован в Сургуте, на площадке Сургутского госуниверситета. Здесь с 2022 года работает Центр югорской археологии и этнографии, первое и единственное на сегодняшний день в Югре специальное научное бюджетное подразделение, занимающееся археологией как наукой.
Археологи Центра выступили с докладами о результатах исследований и перспективных проектах в сфере сохранения и популяризации археологического наследия.
Руководитель Центра югорской археологии и этнографии Олег Кардаш рассказал участникам о феномене археологии Югры: во-первых, количество объектов археологии на единицу площади здесь гораздо выше, чем в соседних регионах, а во-вторых, найдено большое количество укрепленных поселений, первые из которых, как например, Каюково 2, были построены людьми еще в каменном веке. Миссия ученых, по словам археолога не только исследовать, но и сохранять, и популяризировать культурное наследие своего региона. Это сложно и дорого. Решением могут стать междисциплинарные проекты и консорциумы по сферам интересов, направленные на решение разных, в том числе и научных, задач.
Ведущий научный сотрудник Центра югорской археологии и этнографии СурГУ Георгий Визгалов в своем докладе озвучил перспективы нового для многих направления – исторической урбанистики. Изучение архитектуры, экономики, культуры первых русских городов Сибири позволяет получить модель их исторического развития и реконструировать облик для будущих поколений. Интерес к этому направлению в обществе велик. В Берёзове работа по реконструкции исторической среды на основании результатов раскопок уже ведется. Подобный проект был бы интересен жителям и гостям Сургута. Город с богатейшей историей, отметивший в этом году свое 430-летие, на сегодняшний день может похвастаться единственным памятником исторической застройки – Домом купца Клепикова.
Археолог Екатерина Гирченко выступила с докладами о результатах раскопок неолитического поселения Каюково 1, найденного рядом с древнейшей крепостью Югры, и об активной торговле пушниной между сибирскими уездами и Цинским Китаем в XVIII в.
В рамках культурной программы археологи СурГУ подготовили несколько выставок. В аудиториях и холлах гуманитарного корпуса университета разместили картины исторической живописи и фотографии наиболее значимых находок из «Священной кедровой рощи» (Нефтеюганский р-н ХМАО), артефакты, найденные во время экспедиций по северу Западной Сибири, реплики художественной бронзы – точные копии археологических предметов.
Отдельная стендовая экспозиция, подготовленная совместно с петербургской художницей Еленой Следь, была посвящена жизни и деятельности выдающегося исследователя Севера Валерия Чернецова.
Особое внимание гостей вызвала «Учебная коллекция» – копии древних орудий и керамических сосудов эпохи неолита, изготовленные во время научных экспериментов, которые сейчас используется в учебном процессе.
В культурную программу Конгресса вошли показы видео, созданного югорскими археологами за последние три года. Это фильмы, научные комментарии, обучающие курсы для школьников, новости, клипы, рассказывающие о раскопках и проектах. В плейлистах показов были и трейлеры серии фильмов о научной реконструкции древнейшей крепости Югры Каюково 2, над которыми сейчас ведется работа.
А «гвоздем» программы стала экскурсия в Салым, к строящейся неолитической крепости Каюково 2. Здесь воссозданные жилища каменного века, о которых столько говорили во время сессий и круглых столов, гости Конгресса смогли осмотреть со всех сторон и даже спуститься внутрь одного из них и погреться у разведенного в очаге огня. По отзывам ученых из разных регионов и стран, такого масштабного археологического эксперимента по воссозданию неолитической архитектуры они не видели ни на территории Югры, ни за ее пределами.
Видеосюжет о поездке, выпущенный Телекомпанией «Седьмой канал», можно посмотреть тут
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