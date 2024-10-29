Открытие книжной выставки «Югорика» в Ханты-Мансийске
Сегодня в государственной библиотеке Югры состоялось открытие XI региональной книжной выставки «Югорика». Выставка проходит в рамках Конференции финно-угорских писателей с международным участием (Дней финно-угорской литературы в Югре). Понятие «Югорская книга» включает книги, изданные как в финно-угорских территориях Российской Федерации, так и о финно-угорских территориях Российской Федерации, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Учредителем выставки является Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На торжественном открытии выставки с приветственным словом к гостям обратилась директор департамента культуры автономного округа Маргарита Козлова. Она отметила: «Проводя окружную выставку «Югорика» в одиннадцатый раз, мы без лишней скромности уверенны в том, что оно пользуется спросом. Это мероприятие востребовано и важно, потому что укрепляет единое пространство библиотечной, издательской, литературной и читательской отрасли, укрепляет наше с вами единство. В эти месяцы идёт активная работа о формировании утверждения нового национального проекта «Семья», в котором сохранятся уже традиционные и появятся новые меры поддержки и читателей, и писателей, и книгоиздателей. И в этой связи мы просматриваем на перспективу продолжение работы над созданием новых модельных библиотек в центрах детского чтения. Также на федеральном уровне идёт работа над новой редакцией концепции о поддержке и развитии детского юношеского чтения. В свою очередь у нас в округе успешно продолжается реализация концепции поддержки и развития чтения в Югре, и сегодняшнее мероприятие является одной из главных составляющих этой концепции.
Остаётся пожелать вам нового успешного партнёрства, пожелать успеха, кто участвует в конкурсе «Югорская книга» и буквально завтра ждём имена победителей на площадке Конференции финно-угорских писателей, проводимых во второй раз на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и объединяющих не один регион нашей Российской Федерации и гостей зарубежных стран».
Участникам и гостям мероприятия провели небольшой экскурс по истории первой выставки «Югорика». Напомним, он прошёл в 2004 под названием «Фестиваль краеведческой книги «Югорика – 2004». В нём приняли участие 11 учреждений Ханты-Мансийска. Конкурс проходил по двум номинациям: «Лучшая краеведческая книга» и «Лучшее полиграфическое издание». Во второй номинации награду получил Музей Природы и Человека, он также был победителем конкурсов в 2008 и 2012 годах. Неизменным участником конкурсов стал Югорский государственный университет, свою продукцию они представляли девять раз. Но самым успешным по количеству побед оказался Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок – победители 2014, 2016, 2020 годов, онлайн-голосований «Самая популярная книга», обладатель специальных дипломов. А в этом году на выставку институт представил 21 издание!
И сегодня всем трём вышеназванным учреждениям вручили благодарности. Завтра авторитетное жюри среди представленных на конкурс 86 работ назовут победителей в шести номинациях. Впервые в истории конкурса введена новая номинация «Лучшая книга на финно-угорских языках».
Выставку представленных изданий можно увидеть в атриуме Государственной библиотеки Югры. Культурная программа проходит в режиме нон-стоп, включая творческие встречи с писателями, презентации книг, детскую и профессиональную площадки.
Тамара Мерова