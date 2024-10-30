Югорчан с нарушением слуха учат бизнесу в Школе соцпредпринимательства
В Сургуте впервые заработала Школа социального предпринимательства для людей с нарушением слуха в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Чтобы организовать первый такой инклюзивный проект, потребовались усилия Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», Центра гражданских инициатив, Общественной палаты Югры.
– Этот обучающий проект для узкоспециализированных слушателей – первый не только в Югре, но и, считаю, в России. Он позволит учащимся раскрыть новые горизонты личных возможностей и попробовать себя в социальном проектировании, – отметила заместитель председателя Общественной палаты Югры, член Общественной палаты РФ Ольга Сидорова.
Школа социального предпринимательства – флагман Фонда «Мой бизнес» с 2014 г. – позволяет за короткий срок научиться претворять свою идею в бизнес-проект. Обучение прошли более 3 тысяч слушателей. А сейчас пригласили на учебу слабослышащих, но инициативных людей.
Более 20 югорчан с нарушением слуха из разных городов Югры решили попробовать себя в деле. Для них программу курса сократили до 40 часов и пригласили сурдопереводчика.
– Когда-то я сам прошел эту Школу социального предпринимательства, рекомендовал ее своим знакомым с нарушением слуха. Но практика показала, что обучаться в обычной группе им было некомфортно. Так и возникла идея создать отдельную инклюзивную Школу, которую на всем протяжении будет сопровождать сурдопереводчик, – рассказал первый вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Станислав Лазурко. – У каждого, кто сегодня пришел на обучение, есть хобби, они умеют что-то делать своими руками. И мы хотим им показать, что они могут работать на себя, двери в бизнес открыты для всех.
В качестве учителя привлекли опытного предпринимателя, руководителя инклюзивных проектов Ирину Токареву. Тренер помогла новичкам разобраться в сложных темах бизнеса, научила разрабатывать финансовую модель, маркетинговую стратегию, рассказала о методах привлечения поддержки для своих проектов.
Особенность инклюзивного потока Школы социального предпринимательства еще и в том, что его участники могут разработать любой проект, не только социальный.
– С прошлого года предприниматели с инвалидностью, независимо от сферы их бизнеса, могут получить статус «социальное предприятие». Это открывает дополнительные возможности для них: гранты, льготные займы, налоговые преференции. Эту поддержку активно используют социальные предприятия, она показала свою эффективность, – подчеркнул генеральный директор Фонда «Мой бизнес» Денис Скрыганов.
Будущие предприниматели уже прошли образовательный модуль, теперь предстоит доработать собственные бизнес-проекты и защитить их перед экспертной комиссией.