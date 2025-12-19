Студенты ЮГУ выпустили вариант Конституции для юных жителей ХМАО
Студенты направления «Юриспруденция» высшей школы права Югорского государственного университета подготовили упрощенную версию Конституции РФ специально для школьников.
Книга «Конституция для юных граждан: просто о главном», написанная на доступном и понятном для детей и подростков языке с иллюстрациями, позволит выработать у подрастающего поколения критическое мышление, поднимет патриотический дух и даст правовые знания. Именно так студенты оценивают перспективы своей работы.
12 декабря на базе Высшей школы права Югорского государственного университета был дан официальный старт проекту «Конституция для юных граждан: просто о главном», реализация которого стала возможной благодаря гранту губернатора Югры для физических лиц 2025 и партнерству с Департаментом образования администрации Ханты-Мансийска.
Издание «Конституция для юных граждан: просто о главном» содержит доступный текст и иллюстрации, которые помогут молодёжи понять основы главного закона страны.
В рамках инициативного проекта студенты ЮГУ проводят занятия в школах и готовят видеоролики с анимацией. Первый тираж книги о Конституции России распространят по городским и школьным библиотекам, сообщает «Югра-ТВ».