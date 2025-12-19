Выставочный проект «Живая нить традиций»
18 декабря в филиале Государственного художественного музея «Галерея-мастерская Г.С. Райшева» состоялось открытие выставочного проекта Союза мастеров традиционных промыслов Югры «Живая нить традиций». Проект приурочен к 95-летию Ханты-Мансийского округа и 30-летию Союза мастеров, включает две выставки:
- «Семейные реликвии обских угров» – экспозиция, где представлены лучшие образцы изделий, сохранившиеся в семейных коллекциях мастеров коренных народов Югры. На выставке представлены разнообразные виды традиционных изделий из разных районов Ханты-Мансийского округа, порой с уже утраченными локальными особенностями. Наиболее полно отражена культура северных хантов (р. Малая Обь, р. Казым), северных манси (р. Ляпин), восточных хантов (р. Юган).
- Персональная выставка этнографической фотографии Андрея Каюкова «Земля Яун Ики» – взгляд на родину юганских хантов глазами её жителя, потомственного охотника и рыбака из деревни Каюково Сургутского района. В своих работах автор передаёт гармоничное сочетание природы и древних традиций.
В ходе мероприятия состоялось награждение лучших мастеров народных художественных промыслов ежегодной премией губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Приветствуя мастеров и гостей выставки, директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова отметила важность сохранения традиционных ремесел:
– Премия губернатора Югры мастерам народных художественных промыслов тоже отмечает юбилей. Это уже 20-я церемония вручения дипломов с 2006 года. Премия подчеркивает важность сохранения ремёсел, которые передаются из поколения в поколение. Семейные реликвии воочию позволяют нам наблюдать, как разные эпохи влияют на культуру, как культура находит отражение в предметах быта, изделиях ручной работы наших мастеров.
В этом году премией были отмечены Наталья Васильевна Албина из села Саранпауля Берёзовского района, Вячеслав Юрьевич Кондин из Ханты-Мансийска, Андрей Александрович Ерныхов, Татьяна Филипповна Ерныхова и Николай Анатольевич Тасьманов из села Казыма Белоярского района.
Директор окружного Центра народных промыслов и ремёсел Марина Кабакова поблагодарила мастеров, предоставивших свои семейные реликвии, и рассказала одну историю:
– Два года назад, благодаря гранту департамента культуры, с Союзом мастеров мы поехали в небольшую деревню Ванзеват Белоярского района. Мы пришли в Дом культуры, где была представлены небольшая выставка предметов, и нам стало грустно, что уже всё ушло, что в Ванзевате ничего нет. Но когда мы разослали листовки, что хотим посмотреть, что у вас сохранилось, люди стали приносить нам уникальные предметы. Мы ходили в гости и смотрели эти предметы, и тогда с каким-то трепетом я думала о том, как здорово, что это всё сохранилось, в то время как, например, в моём селе Казыме очень сложно найти что-то в семьях. В Ванзевате это богатство сохранилось.
Сегодня это не просто семейные реликвии, это достояние России, я считаю. И мы должны показывать эту настоящую культуру, настоящие традиции, настоящее искусство. Я благодарю тех людей, которые сегодня представили нам предметы на выставку, мы можем лицезреть, видеть и наслаждаться этим, и учиться тому, как всё это делать.
Заведующая научно-экспозиционным отделом Галереи-мастерской художника Г.С. Райшева Наталья Фёдорова отметила, что выставка является уникальным и исторически значимым проектом, рождённым из самой жизни и семейных традиций. Она особо подчеркнула, что экспонаты — это не просто произведения мастеров, а настоящие реликвии из домов хранителей, что придаёт выставке особое дыхание и ценность. Искусствовед акцентировала внимание на научной и дизайнерской работе по созданию каталога, а также на важности сохранения уникальных изделий и семейных коллекций. Она отметила, что выставка объединила усилия Центра ремёсел и Союза мастеров, что стало важным шагом для будущего развития. Кроме того, выставка этнографической фотографии отражает глубину и сокровенность культуры, поскольку автор – житель этих мест, изображающий своё родное и сокровенное.
Проект «Живая нить традиций» имеет огромное значение для бережного сохранения в современном мире предметов народного искусства и возможности знакомства жителей региона с традиционными изделиями малых коренных народов. По итогам выставки планируется издание иллюстрированного каталога.
19 декабря в рамках проекта состоится семинар «Семейные коллекции обских угров: особенности и подходы». Участники, хранители частных коллекций, мастера и сотрудники учреждений культуры получат практические знания по хранению и описанию предметов народного искусства.
Людмила Теткина