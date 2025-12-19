Борис Хохряков работает сегодня в Нижневартовске
Сегодня в Нижневартовске Председатель Думы Югры Борис Хохряков встретился с руководством муниципального образования – главой Дмитрием Кощенко и Председателем Думы Алексеем Сатиновым. Обсуждалось социально-экономическое развитие города, перспективы на 2026 год.
Борис Хохряков на встрече поинтересовался как заканчивается богатый на юбилеи и хорошие события 2025 год в муниципальном образовании, как оценивает этот год само руководство города, какая работа была проведена по ремонту и строительству внутригородских дорог, благоустройству, строительству.
По словам Дмитрия Кощенко, 2025 год стал для Нижневартовска самым плодотворным за несколько лет. Активно реализовывались ряд крупных проектов. На внутренние дороги, благодаря Губернатору округа и Правительству региона, было выделено более миллиарда рублей. Продолжилась транспортная реформа, появилось пять новых автобусных маршрутов. Всего сегодня задействованы 210 автобусов.
Также был поднят вопрос скидок на проезд по межмуниципальным маршрутам для студентов Излучинска Нижневартовского района, Мегиона, которые ездят на учебу в Нижневартовск. Этот вопрос решено проработать на уровне округа.
На встрече обсуждалось благоустройства города, продолжение Комсомольского бульвара, бульвар в 26 микрорайоне. В следующем году там продолжится работа по озеленению.
В целом Борис Хохряков положительно оценил реализацию всех планов и задач муниципальным образованием в этом году и пожелал дальнейших успехов и развития.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры