Дни финно-угорской литературы в Югре
В Ханты-Мансийске в эти дни продолжает работу конференция финно-угорских писателей с международным участием. Она проходит в рамках Дней финно-угорской литературы в Югре и его участниками являются как писатели, так и этноблогеры, переводчики, книгоиздатели, сотрудники библиотек и научно-образовательных учреждений. На мероприятие они прибыли из разных городов России, а также из республик Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Мурманской области. В формате онлайн принимают участие также научные центры Венгрии и университет в Праге (Чехия).
Неотъемлемой темой обсуждения стало значение финно-угорской литературы в сохранении духовно-нравственных ценностей народов России, а также состояние и перспективы развития книгоиздания в Югре и финно-угорских территориях Российской Федерации. С видео приветствием ко всем участникам обратилась директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила значимый вклад финно-угорских народов в развитие исторического, культурного и духовного наследия России.
От лица Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приветственное слово прозвучало из уст заместителя губернатора Югры Елены Майер. Одним из импульсов к взращиванию и поддержке югорских писателей является грантовая поддержка в виде премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, премии правительства по поддержке родных языков. На церемонии открытия Конференции идейному вдохновителю, хантыйскому писателю Е.Д. Айпину вручили символический подарок как мастеру слова Югры – рукописное перо с названием «Айпинских чтений» – «Сначала было слово». Еремей Айпин отметил, что проведение конференции имеет большое значение в укреплении культурных связей в международном сообществе и сохранении этнической идентичности финно-угорских народов.
На завершении первого дня работы конференции были названы победители литературных конкурсов. Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры благодарностью были отмечены Рыжанкова Марина Борисовна, главный библиотекарь п. Коммунистический, Надымова Елена Владимировна, заведующая отделом социокультурных проектов муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района».
В конкурсе «Югорская книга» в номинации «Лучшая художественная книга» диплом и наградную планетку вручили Быстряковой Ольге Геннадьевне (г. Сургут) за книгу «Ю.К. Вэлла. Избранное». В номинации «Лучшая общественно-политическая книга» победителем стало бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» за книгу «Митрофан Алексеевич Тебетев: путевой блокнот». В номинации «Лучшее учебно-методическое издание» признано общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательское центр ИНФРА-М» (г. Москва) за книгу «Литература финно-угорских народов России». В номинации «Лучшее научное издание» победила Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за книгу «Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого, Березов: первый русский город Югры XVI-XVIII веков». Также организаторами конкурса были учреждены специальные дипломы.
Почётным знаком Ассоциации финно-угорских писателей «За вклад в развитие финно-угорской литературы» удостоена Алексеева Надежда Геннадьевна за подготовку досье для выдвижения традиционного обряда коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Медвежьи игрища» на присвоение статуса Шедевра устного и нематериального наследия человечества. За личный вклад в развитие финно-угорской литературы таким же почётным знаком награждены югорчане Вагатова (Волдина) Мария Кузьминична и Гурбан Княз Гочах оглы, из республики Коми Попов Андрей Гельевич, из республики Карелия Жеймотелите Яна Леонардовна и Пиетиляйнен Елена Евгеньевна, из республики Мордовия Швецова Татьяна Петровна, из Марий Эл Архипова Светлана Дмитриевна.
Ещё четырнадцать авторов произведений были отмечены благодарностью Ассоциации финно-угорских писателей. Среди них за личный вклад в развитие мансийской литературы благодарность получили Двинянинова Мария Тихоновна, Речкин Вадим Дмитриевич, Ремизов Сергей Александрович и Васильева Александра Михайловна.
Одной из образовательных программ конференции была площадка «Этнокультурная блогосфера: контент, авторы, темы и методы», к рамках которой состоялся экспресс-конкурс постов этноблогеров. Победителем экспресс-конкурса на этнокультурную тематику в рамках Конференции финно-угорских писателей с международным участием стала Богордаева-Молданова Надежда Анатольевна.
В эти дни работа конференции финно-угорских писателей продолжится в городах Югры Нефтеюганске и Сургуте.
Тамара Мерова