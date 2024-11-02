Свыше 400 тематических мероприятий пройдет в «Ночь искусств» в Югре
2-4 ноября в России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».
«Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы Югры проведут свыше 400 тематических мероприятий в офлайн- и онлайн-формате», — сообщили в департаменте культуры Югры.
Расскажем о мероприятиях в самых крупных городах региона.
Ханты-Мансийск
В Государственном художественном музее мероприятия пройдут 2 ноября 19:00–23:00. Гостей Самого художественного приглашают в разные музейные локации, где развернутся показы, мастер-классы, квесты, связанные с самыми разними видами искусства: музыкой, поэзией, театром, живописью. Концепция мероприятий строится по тем направлениям, которые являются по-настоящему объединяющим фактором, хорошо встраиваемым в культурный код — ДНК России.
В «Ночь искусств» 2 ноября Музей Природы и Человека представит программу «Мамонт party». В 2024 году темой мероприятия в Музее стал «мамонт», который является брендом автономного округа. «Мамонт party» – это не просто мероприятие, а настоящее погружение в эпоху ледникового периода — где древние люди соседствовали с мамонтами.
Гостей ждет 19 тематических площадок: мастер-классы, мини-выставки, лектории, детская мультстудия «В гостях у мамонтенка Гоши», бесшумная дискотека, и невероятное шоу «Битва маскотов». Изюминкой ночи станет выступление кавер-группы «Дубль Бекар». Настоящая музыкальная феерия с вашими любимыми хитами!
Программа Государственной библиотеки Югры включает в себя: квесты для всей семьи, выставку детских игрушек «Что читают наши игрушки, когда мы спим», семейные мастер-классы, где родители и дети совместно создадут уникальные вещи, например, семейный оберег «Берегиня». Здесь вас ждёт серия мастер-классов по рукоделию - художественная роспись, шитье, вязание, вышивка, макраме, флористика, скульптурной живописи и даже приготовлению закваски для хлеба.
3 ноября с 18:00 до 24:00 Музей геологии, нефти и газа приглашает на прогулку в технобудущее! «Код искусства» — событие, посвящённое искусственному интеллекту. Самые умные нейросети, VR-игры, световые эффекты, торжество технологий и бомбические генерации.
Интерактивный выставочный проект «Я. Семья. Россия» в Музее Торум маа предлагает занятия для всей семьи и тематические зоны для размышлений и творчества. Среди событий вечера: VR-тур «Знакомьтесь: Обские угры», программа «Сказки на ночь» от признанных и начинающих сказителей, мастеровая «Плетём-заплетаем», игровые программы «Играем сами и с друзьями, тематические зоны «История Одного амбара», «Юван Шесталов и Космос». На экспозиции под открытым небом запланированы мастер-классы «Роспись по оленьей коже-ровдуге природной краской», «Изготовление отливок из олова», а также открытый подиум «Горожане Севера» и программа «Каждый другом силён».
Поклонникам творчества Андрея Платонова посвящается «Ночь искусств» в Ханты-Мансийском театре кукол. В этом году ему исполнилось бы 125 лет. Дети смогут принять участие в программе с Петрушкой и Скоморохами, посвященной русским сказкам, а взрослые в лекции-дискуссии «Платонов в театре: Путь к человеку», на которой завлит ХМТК Елена Колмогорова и театровед Ольга Власова порассуждают о природе героев Платонова.
Сургут
1 ноября в Музейном центре жители и гости Сургута смогут по-новому взглянуть на «Улицу Ленина», прогуляться по «Берегам» реки Оби. Чтобы исторический вояж проходил интереснее, вы сможете попробовать свои силы в «Бумажном кораблестроении». По пути харизматичные экскурсоводы обязательно проведут вас по старому «Городу С» и предложат в дружной компании поиграть в квизы и конкурсы, где любой сможет проверить свою эрудицию и сообразительность. На память гостям останутся археоподвеска, брошь или этносувенир, которые они изготовят на мастер-классе.
3 ноября Историко-культурный центр «Старый Сургут» приглашает окунуться в мир искусства и культуры! Вы сможете стать участником экскурсии по городу с фонариками «Город засыпает…», интерактивного спектакля «Древо» от Театра актера и куклы «Петрушка», а также окунуться в атмосферу «Чумовых посиделок» с таёжным чаем и настольными играми, сыграть в квиз «По-русски» с чаем и ватрушками, создать мини-блокнот и куклу на замужество.
4 ноября пройдет космовикторина «Звездочет» и тематическая инсталляция в рамках «Ночи искусств» в культурном центре «Порт». Также запланирована читка актерами Сургутского музыкально-драматического театра пьесы Алексея Житковского «Фуня».
Нижневартовск
3 ноября гости Нижневартовского ТЮЗа смогут узнать, как устроен театр изнутри, как создаётся спектакль, как артист готовится к роли. Именно в этот день у зрителей будет возможность лично пообщаться с артистами и режиссерами, задать свои вопросы.
Ключевым мероприятием акции станут образовательные интенсивы по актерскому мастерству: «Развитие актерской фантазии и воображения» и «Голосово-речевой тренинг» с вручением сертификатов участникам мероприятия.
Гости Нижневартовского краеведческого музея имени Тимофея Дмитриевича Шуваева совершат путешествие по экспозициям музея по-новому: посетят таинственный мир таежного леса, узнают о технологии изготовления традиционной лодки коренных народов севера — облас, и отправятся в плавание по реках Вах и Аган на поиски сокровищ древнего судна «Кирьясская барка». В художественной галерее у посетителей будет возможность научиться стилю у искусства, копирую произведения живописи в своем образе.
Нягань
Няганский ТЮЗ подготовил программу, посвященную творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Вы узнаете всё о его творческом и личном пути на театральном уроке литературы «Герой ли нашего времени?», послушаете романсы в живом исполнении на стихи великого поэта. Здесь же вас ждёт выставка художественного оформления спектаклей «Время — театр!» и программа «Культурный код», включающая в себя мастер-класс по актерскому мастерству и настольной игры «Культурный серфинг».
3 ноября в Музейно-культурном центре нас ждёт настоящий синтез искусств под девизом «Россия объединяет»! Он включает в себя экскурсии по выставке «На перекрёстке культур», мастер-классы по кружевоплетению на коклюшках, традиционным куклам и другие творческие мастерские, викторины по истории России, её достопримечательностям, встречи с творческими людьми города, концертные номера от педагогов и воспитанников Детской школы искусств и городского культурного центра «Планета» и многое другое.
Еще больше информации о проведении Всероссийской акции «Ночь искусств» в Югре можно найти на сайте департамента культуры округа.