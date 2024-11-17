Рассказываем, как отработали югорские стройотрядовцы целину 2024
Принести пользу своей стране, заработать деньги, найти настоящих друзей, проявить себя, научиться чему-то новому и незабываемо провести лето в любой точке страны. А еще попробовать чай, сваренный на костре, и поесть ложкой красную икру. Все это – ответы студентов Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа на вопрос: зачем ехать в стройотряд?
Пришло наше время! На часах 20:65
Вы скажете, что такого времени не бывает. А вот студенческое движение российских стройотрядов считает, что есть. В 2024 году РСО отмечает двойной юбилей: 65-летие с момента основания движения в СССР и 20-летие с начала новой истории.
В ноябре в Москве откроется Всероссийский слет студенческих стройотрядов. Слоган слета «Пришло наше время!» – время менять, развивать, двигать, преображать, улучшать, создавать и строить. Участниками слета станут 12 500 бойцов студенческих отрядов разных поколений. Югру на слете представят 34 человека, и 17 из них учатся в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже.
Студенческий стройотряд ХМТПК называется «Другой ритм». Девиз «Учись! Трудись! Не ной!» начертан на флаге отряда. И студенты колледжа следуют этому девизу.
– Ребята трудятся не только летом, есть и круглогодичные стройки. Например, сейчас 9 человек работают на площадке особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, а в январе 21 студент отправится в Ленинградскую область на стройку «Мирный атом ЛАЭС». Там они будут находиться в течение трех месяцев. Причем без отрыва от учебы! Днем бойцы будут работать, а вечером – посещать занятия дистанционно, – говорит заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной деятельности Нина Федорова.
Газ Уренгоя и Чаянды
Студенты ХМТПК рассказали о том, где и как прошла их целина. Этим летом бойцы «Другого ритма» разделились на три части и помчались в разные концы страны. Одни работали на Ямале, другие – в Якутии, а третьи добрались до Камчатки. Третьекурсник Богдан Мельничук с бойцами побывал на межрегиональной студенческой стройке «Уренгой» в Ямало-Ненецком автономном округе.
– Эта стройка – межрегиональный трудовой проект молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и осуществляется на объектах строительства ПАО «НК «Роснефть», – рассказал студент. – Во время работы мы преодолели много трудностей, при этом стали сильнее, дружнее и мудрее. Все, что нам поручали, мы выполняли на сто процентов, работая почти без выходных по десять-двенадцать часов, мы учились отстаивать свои права, познакомились с опытными людьми. Вернулись домой с честно заработанными деньгами и чувством того, что честь отряда и колледжа мы не запятнали.
Нынешний командир стройотряда колледжа, будущий строитель аэродромов Данил Нерябов возглавил отряд, который работал в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Этот объект тоже относится к Всероссийским студенческим стройкам и называется «Север».
– Для каждого бойца «Другого ритма» было почетно осознавать, что мы причастны к очень важному делу, ведь Чаяндинское месторождение – один из ключевых объектов Восточной газовой программы, направленной на создание на востоке России единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и формирование нового канала экспорта газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Площадь объекта составляет около 44 гектаров. Уже в начале декабря газ Чаянды начнет поступать в Китай через магистральный газопровод «Сила Сибири», – говорит Данил.
В эту целину на Чаяндинском НГКМ вместе с югорчанами работали 360 бойцов РСО из Москвы, Новосибирской, Кемеровской, Костромской, Волгоградской, Омской, Иркутской областей, Республик Башкортостан, Саха (Якутия), Удмуртской Республики, Красноярского, Краснодарского и Забайкальского краев.
– Мы занимались разработкой грунта и планировкой насыпи и откосов вручную, ощебенением обочин и прокладкой тротуаров. С работой справлялись. Самым сложным было привыкнуть к климату, так как в Якутии летом очень жарко и душно. Туда и обратно мы летели с пересадками, благодаря этому смогли погулять в Москве и в Новосибирске. Одним словом, наша производственная практика получилась очень эффективной и вполне себе интересной и прибыльной, – рассказал Данил.
Извержение вулкана
Немногие могут похвастаться, что видели извержение вулкана. А вот Константину Минху и остальным студентам ХМТПК, которые этим летом попали на Камчатку, повезло.
– В последние два дня, перед отлетом домой, нас привезли в Петропавловск-Камчатский, и нам все-таки представилась возможность насладиться Тихим океаном, красивой и необычной природой и горами, надышаться морским чистым воздухом. Видимо, чтобы у нас остались яркие воспоминания о целине, как раз в этот момент начал извергаться один из вулканов. Впечатляющее зрелище! – говорит руководитель студенческого путинного отряда.
Студенческие путинные отряды – команды, которые участвуют в полном цикле переработки рыбы. Первопроходцами этого ремесла изначально были студенты вузов Камчатки, Сахалина и Владивостока. Сейчас туда приезжают бойцы РСО из разных регионов России. Вот и наш небольшой отряд прошел жесткий отбор и отправился на межрегиональную студенческую путину «Сила Востока – 2024», где с июля трудился в Соболевском районе Камчатского края вместе с еще десятью отрядами из разных регионов.
– Это уже не первый мой выезд в стройотряд, но совершенно новое направление. В течение двух месяцев мы занимались переработкой рыбы на Колпаковском рыбокомбинате. Узнали полный цикл переработки: от разгрузки, сортировки, разделки, отделения икры, шоковой заморозки до упаковки и маркирования. Рыбокомбинат располагается в очень далеком поселке. До ближайшего населенного пункта 2 часа на вертолете или 8 часов езды на вахтовке, поэтому все развлечения отряды придумывали себе самостоятельно. Правда, на них оставалось совсем мало времени, так как рабочие смены длинные, а выходных просто не было, – прокомментировал Константин.
По словам бойцов, на «Силе Востока – 2024» кормили на рыбокомбинате хорошо и выдавали спецодежду, но условия жизни были почти спартанскими. Несмотря на неустроенность быта, Константин говорит, что хотел бы поработать в путинном отряде еще раз, и рекомендует всем приобрести этот интересный жизненный опыт, за который еще и неплохо платят.
Помните мем про рыбу и котов?
– Вы рыбов продаете?
– Нет, просто показываем.
– Красивое!
Примерно такая история приключилась с Константином:
– Все, кто узнает, где я был и чем занимался летом, спрашивают: наелся ли я рыбы, морепродуктов и икры вдоволь? Парадокс состоит в том, что я всего этого не люблю. Поэтому – нет, только насмотрелся.
К слову
20:65
Началом движения студенческих отрядов считается 1959 год, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова во время летних каникул отправились в Казахстан, на целину. В совхозах Северо-Казахстанской области они построили 16 объектов. Поэтому и сейчас третий трудовой семестр, период летних каникул, когда студенты добровольно работают в составе стройотрядов, называется «целина».
Движение просуществовало до 1991 года. Потом распалось вместе с большой страной СССР. А в 2004 году в России началось возрождение студенческих строительных отрядов.