В Югре определился обладатель Кубка Международной лиги клубного биатлона
Захватывающая гонка завершила программу Кубка Международной лиги клубного биатлона, который проходил в эти выходные в Ханты-Мансийске.
Соревнования, открывающие зимний биатлонный сезон, собрали 60 сильнейших спортсменов из России и Белоруссии. В разных командах друг с другом соперничали Карим Халили и Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Антон Смольский, Кристина Резцова и Анна Сола, Динара Смольская и Ирина Казакевич, а также многие другие звезды.
Сегодня биатлонисты, поделенные на 15 клубных команд по четыре человека в каждой, определяли лучших в смешанной эстафете. Но всем сразу было понятно, что основная борьба развернется между командами «Профински», «ЛК Наседкина», «Белорусский нефтяник» и «Золотые рыси», за которые бежали практически все лидеры и самые титулованные биатлонисты сборных двух стран.
Тем не менее, интриги это не снижало, а решение организаторов поставить два женских этапа последними только добавило остроты соперничеству, о чем затем высказалась Кристина Резцова.
Плотность в результатах по ходу гонки создавало и традиционное для эстафет наличие трех дополнительных патронов на стрельбище, а также укороченный штрафной круг. Сами круги тоже были маленькие — короче двух километров, поэтому каждый этап проходил динамично и зрелищно, поскольку спортсмены постоянно были на виду у зрителей.
На первых этапах мужчины мощно включились в гонку. В командах фаворитов соперничество повели Александр Поварницын (ЛК Наседкина), Карим Халили (Профински) и Антон Смольский (Белорусский нефтяник). Борьбу им навязали Кирилл Бажин из «Золотых рысей» и Антон Бабиков из команды «Опыт и молодость». Смольский, Бажин и Бабиков блестяще справились со стрельбой, не взяв на трех рубежах ни одного дополнительного патрона, и составили тройку лидеров после первой передачи эстафеты. А Поварницын и Халили проиграли Смольскому почти 50 секунд.
На втором этапе Дмитрий Лазовский удержели лидерство за белорусами, но его преследователи Даниил Серохвостов (Профински) и Эдуард Латыпов (ЛК Наседкина) сократили отрыв. А вот Александр Логинов (Опыт и молодость), восстанавливающийся после перелома руки, немного отстал, хотя и обошелся без штрафных кругов.
Во многом решающим стал третий этап. На нем бежавшая за белорусов Анна Сола не справилась со «лежкой» и ушла на два штрафных круга. Шансом воспользовалась Полина Шевнина из «Профински» и возглавила гонку, в четырех секундах за ней на третью передачу эстафеты убежала Анастасия Халили.
На последнем этапе борьба за золото обострилась — лидера от занимающего третье место по ходу гонки отделяло всего 12-13 секунд. Но все же главное соперничество разразвернулось между давними соперницами Кристиной Резцовой (ЛК Надедкина) и Викторией Сливко (Профински).
Резцова стреляла как из пулемета и уносилась в закат, а вот Сливко чуть дольше возилась на стрельбище, и именно эти 5-6 секунд определяли лидера и преследователя на трассе. Пыталась угнаться за ними белоруска Динара Смольская, но опытные соперницы не давали ей шанса.
На последнем круге, когда, казалось, Виктория отдаст все силы, чтобы настичь Кристину, Резцова врубила дополнительную скорость и в итоге привезла сопернице больше 11 секунд. Так двукратная призерка пекинской Олимпиады добыла для своей команды «золото» смешанной эстафеты. «Профински» - вторые, белорусы - третьи.
«Гонка была очень быстрой, круг короче двух километров, поэтому пришлось работать с первых метров, тем более что у нас с Викторией развернулась такая борьба. Но я знаю свои сильные и ее слабые стороны. Как говорится, надо два первых круга поработать, а на последнем немножко потерпеть. Старалась выиграть в скорости стрельбы. Все получилось, не скажу, что идеально, но поставленную перед командой задачу мы выполнили. Суперкруто, что сезон начинается с такого яркого биатлона. Приезжают сильнейшие. То, что два женских этапа завершали эстафету, придало интриги, потому что у женщин результаты более непредсказуемые. Еще когда обсуждали формат соревнований, я предлагала тренерам, что было бы интересно, если бы женщины финишировали. У нас не такая ровная борьба, хотя мужчины тоже сегодня выдавали всяко-разно, и стреляли плохо, и бежали. Но обычно они чуть ровнее бегают», - высказалась Кристина Резцова.
Виктория Сливко напомнила, что судьба не раз сводила ее с Кристиной в различных дуэлях как в командных, так и в индивидуальных гонках.
«Кристина — сильная соперница, и все же я верила, что смогу ее догнать. Мы с ней уже соперничали, и в Тюмени в эстафете, повторение — мать учения, но когда-нибудь я ее обыграю», - с улыбкой сказала после финиша Виктория.
Напомним, что призовые для команды победителей составили миллион рублей, за второе место полагалось 500 тысяч, за третье — 250 тысяч, также суммы поменьше также получили команды с четвертого по шестое. Кроме того, денежные призы организаторы вручили тренерам шести лучших команд. Также руководство МЛКБ наградило легендарных тренеров, воспитавших множество великих и титулованных спортсменов, на счету которых сотни наград самых престижных международных соревнований: Виктора Корчагина, который работал тренером сборных СССР, России, Белоруссии, Австрии, Литвы, и Валерия Польховского, чьи воспитанники завоевали 244 медали на разных турнирах. А со следующего года оргкомитет Лиги будет путем интернет-голосования выбирать для награждения по одному легендарному спортсмену и тренеру.
В общем зачете победу одержала команда «Профински», ей и достался главный приз — переходящий Кубок МЛКБ. Напомним, накануне в масс-стартах этот квартет завоевал четыре медали: два золота (Карим Халили и Виктория Сливко), по одному серебру (Даниил Серохвостов) и бронзе (Анастасия Халили). Второе место у ЛК Наседкина, на третьем - «Белорусский нефтяник». Правда, на награждении произошел забавный эпизод: диктор по стадиону по ошибке объявил победителями ЛК Наседкина, и пока гендиректор МЛКБ Алексей Нуждов с трофеем в руках думал, кому все-таки его вручить, Эдуард Латыпов не растярелся и предложил разыграть кубок на «цу-е-фа», шутя потроллив Халили и Серохвостова за вчерашнюю «выходку» на финише мужского масс-старта.
Две команды, за которые в том числе выступали хозяева трассы: БК «Югра» и «Точка старта», - заняли соответственно 9-е и 13-е места. Бежавшая на последнем этапе за «Югру» Виктория Метеля уходила на свой этап с отставанием в две с половиной минуты от лидера, поэтому перед ней стояла задача просто достойно выполнить свою работу. Виктория достойно прошла свой этап, обошлась без штрафных кругов, затратив шесть дополнительных патронов, но стрельбой в итоге все равно осталась недовольна.
«Гонка далась тяжело, я не знала, чего от себя ожидать, потому что это первый мой зимний старт в сезоне. Работала по установке тренеров, считаю, что с задачей справилась, за исключением стрельбы. Бороться нужно всегда, настраивалась на гонку, ничего себе не придумывала, а там пошло как пошло. У нас очень сильные девчонки, и от того, что женские этапы поставили в конец гонки, хуже точно не стало. Прикольный эксперимент. Ожидания от сезона самые высокие, как и требования к себе. Все, что будет зависеть от меня, я буду делать, а там сезон покажет», - высказалась молодая надежда югорского биатлона.
На этом Югры совсем не прощается с биатлоном. Уже через пять дней в Ханты-Мансийске стартует второй этап Кубка Содружества. А с 29 ноября по 8 декабря здесь же с небольшим перерывом пройдут два этапа Кубка России.