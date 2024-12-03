Языковая палитра Севера
В Северной столице прошла V научно-практическая конференция по сохранению языков «Фестиваль языков народов Севера». Ее организаторы – Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа в лице департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. Преподаватели кафедры лингвистики и переводоведения Института гуманитарного образования и спорта Сургутского госуниверситета – кандидаты филологических наук, доценты Анна Главан и Аксана Таджибова тоже приняли активное участие в обсуждении возможных стратегий передачи языка детям в семье.
Аксана Наруллаховна рассказала, что ученые, языковые активисты и общественные деятели обсудили актуальные проблемы сохранения языков. Особое внимание сделано на практиках разных языковых сообществ, зарекомендовавших себя наиболее эффективными. «Мероприятие стало важным шагом в поддержке и развитии языков коренных народов. Главная тема представленных докладов – передача родного языка в семье – семейная языковая политика: возможные стратегии передачи языка детям в семье. Представители народов коми, ненцы, ханты, карелы, вепсы, чукчи поделились практическими методиками и успешными стратегиями передачи родного языка в семье. Делегаты представили различные подходы к обучению детей родному языку, включая использование мультимедийных ресурсов и традиционных методов», – проинформировала Аксана Таджибова.
Анна Андреевна поделилась ценными способами сохранения родного языка, среди которых выделяются несколько ключевых направлений. Во-первых, это создание языковой среды в семье, где родной язык становится неотъемлемой частью повседневного общения. Во-вторых, вовлечение детей в культурные традиции и практики, связанные с родным языком, что помогает им глубже понять и почувствовать его значимость. В-третьих, поддержка мотивации детей к изучению и использованию родного языка, что способствует их заинтересованности и любви к языковому наследию.
«Родной язык является неотъемлемой частью культурной самоидентификации. Утрата родного языка ведет к ослаблению связи с культурными корнями и традициями. Участники конференции акцентировали внимание на необходимости сохранения и ревитализации языков коренных народов и подчеркнули важность сотрудничества между образовательными учреждениями, семьями и общественными организациями для эффективной передачи языков. Фестиваль языков народов Севера стал уникальной платформой для обмена опытом и выработки совместных решений по вопросам сохранения языкового наследия», – прокомментировали спикеры, добавив, что анализ успешных практик, представленных на Фестивале языков народов Севера, позволил выявить эффективные стратегии и методы, которые применяются в различных областях. Это может быть полезно для оптимизации процессов, направленных на сохранение языков коренных народов на территории Югры, в том числе разработки стратегий для повышения вовлеченности местного населения в сохранение и развитие языков и формирования рекомендаций для государственных и частных организаций по внедрению лучших практик.