Научный сотрудник из Венгрии обучается в СурГУ хантыйскому языку и методике его преподавания
Границ для знаний нет — научный сотрудник Венгерского исследовательского центра языкознания Виталий Сигильетов в Институте профессионального образования коренных народов Югры Сургутского госуниверситета обучается хантыйскому языку и методам его преподавания. На дополнительную двухгодичную профессиональную программу профессиональной переподготовки ассистент-исследователь Института исторического языкознания и уралистики (г. Будапешт) записался, чтобы развить свои знания в сфере хантыведения.
Ваховский диалект хантыйского языка – сфера научных интересов Виталия Юрьевича. «Данный курс Сургутского госуниверситета – это чрезвычайно редкая и незаменимая возможность для всех тех, кто не просто интересуется языком ханты или хочет профессионально развить свои знания в сфере хантыведения, а хочет и может помочь ему выйти на новый уровень, утвердиться в нашем обществе, получить дальнейшее развитие и в итоге отодвинуть границу «исчезновения» языка, в статусе которого пребывает хантыйский язык. Также поскольку в настоящее время не существует языкового экзамена по хантыйскому языку или какого-либо сертификата, официально подтверждающее знание родного языка, сертифицировать знание родного языка сегодня невозможно. Считаю, что одна из наших целей – дать толчок развитию хантыйского языка и культуры, чтобы другие тоже обратили внимание на сохранившиеся сокровища этой культуры, ее древние знания и богатое мировоззрение, а также для того, чтобы хантыйский язык не был смутным представлением у самих представителей ханты, а мы как будущие специалисты могли бы говорить о нем с соответствующими знаниями и профессиональной квалификацией перед самим обществом, потому что мы сами являемся его частью», – делится собеседник, подчеркивая важность передачи информации и накопленного опыта носителями хантыйского языка.
«Слушатели курса получили прекрасную возможность зафиксировать и перенять огромный пласт знаний древней культуры! А что касается текстов, то это в первую очередь цифровизация уже изданных материалов, озвучивание, и что немаловажно для молодого поколения – обучение родным языкам с помощью современных технологий путем создания приложений или программ для смартфонов. Такие приложения уже имеются у других народов, в том числе финно-угорских, но можно и взять общемировой опыт популярных платформх для изучения языков с большой базой пользователей, например, Duolingvo, Memrise и др.», – подчеркивает Виталий Сигильетов, который в дальнейшем планирует поступить в аспирантуру СурГУ.
Отметим, программа курса рассчитана на более чем 2 000 академических часов и направлена на подготовку специалистов, способных эффективно преподавать хантыйский язык как родной или иностранный. И, как отмечают специалисты Института профобразования коренных народов Югры, охватывает широкий спектр вопросов, касающихся истории, культуры и традиций народа ханты, что позволит будущим преподавателям хантыйского языка не только передавать знания о языке, но и прививать уважение и интерес к богатой культуре этого народа.
«В начале апреля 2022 года Организация Объединенных Наций объявила Международное десятилетие языков коренных народов (2022–2032). Для коренных малочисленных народов, проживающих в России (по российскому законодательству их 47), появилась возможность снова заявить о себе и попытаться воспользоваться инструментарием международного сообщества для сохранения родных языков, которые находятся на грани исчезновения. Идейным вдохновителем курсов считается профессор кафедры языкознания СурГУ Ибрагим Алиевич Курбанов; организатором – Аксана Наруллаховна Таджибова; лектор родного языка – Людмила Николаевна Каюкова; консультант – Аграфена Семёновна Сопочина (Песикова). В результате обучения по этой дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки слушатели смогут совершенствовать языковую компетенцию – хантыйский язык (сургутский диалект), в том числе освоить методику, необходимую для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области образования. В основе курса лежит базовая и частично углубленная лингвистическая теория сургутского диалекта», – рассказывает специалист по учебно-методической работе Юлия Рыбальченко.