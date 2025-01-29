Патриотический час «Блокада Ленинграда»
Патриотический час «Блокада Ленинграда» для учащихся 2-х классов, приуроченный к дате полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел в МАУ «Берёзовском районном доме культуры» 28 января. Цель мероприятия: формирование у обучающихся чувства сопереживания трагической судьбе ленинградцев, переживших блокаду, развитие познавательной активности в области знаний об истории своей страны.
На мероприятие были приглашены «Орлята России» 2 «В» класс, активисты Всероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых». С ребятами встретились общественники, волонтёры серебряного возраста, ветераны-медики.
Участники патриотического часа узнали о тяжёлой жизни взрослых и детей в блокадном городе, о «Дороге жизни», которая проходила через Ладожское озеро. По ней доставляли в Ленинград продовольствие, боеприпасы, и вывозили из города военную продукцию ленинградских заводов в условиях блокады. По льду перевозили танки КВ, которые в 1941 году изготавливали только в Ленинграде.
Председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Берёзовского района Валентина Андреевна Решетникова (Головина) на встрече со школьниками рассказала о враче Иване Федоровиче Гладком. Врач-инфекционист-эпидемиолог И.Ф. Гладкий был отправлен в ссылку в Берёзово в 1937 году. С 1941 по 1944 гг. работал главным врачом больницы. Тогда ему пришлось работать хирургом, акушер-гинекологом, кожвенерологом, терапевтом, окулистом, патологоанатомом. В тяжелые годы войны он находил время и для научной работы.
О том, какую помощь сегодня оказывают участникам Специальной Военной Операции, рассказали волонтеры-медики. Они собирают гуманитарную помощь, для госпиталей шьют нижнее бельё, специальные подушки, национальные игольницы, игрушки, вяжут носки, изготавливают армейский душ. И регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Заведующая Тегинского сельского клуба Александра Отшамова рассказала, что в январе она побывала в ЛНР с такой гуманитарной миссией.
Завершилось мероприятие Всероссийской акцией «Блокадный хлеб». Учащимся продемонстрировали норму выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады (зима 1941-1942 годов) и раздали по кусочку хлеба весом 125 граммов – это символ Всероссийской акции памяти.
Ведущая патриотического часа Марина Табун рассказала:
– «Блокадный хлеб» – это символ надежды на завтрашний день, который навечно остался в памяти ленинградцев, переживших суровые годы блокады.
Невозможно не гордиться массовым героизмом ленинградцев, переживших трагические события. Это сильные люди, с которых мы должны брать пример и нам всем важно знать исторические события нашей страны. Сегодня также нужно знать участников СВО, ветеранов боевых действий и их детей, которые учатся в нашем поселке, и оказывать поддержку и помощь таким семьям!
Давайте беречь память о великом прошлом нашей страны, о героическом подвиге советского народа. Потому что, только сохраняя историческую память, помня прошлое, можно строить счастливое будущее!
Марина Табун